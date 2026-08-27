River perdió por penales ante Independiente Santa Fe y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

River no pudo, perdió por penales ante Independiente Santa Fe de Colombia y quedó eliminado en los octavos de la Copa Sudamericana.

En los noventa, el partido terminó 1-1 por los goles de Sebastián Driussi y Facundo Fagundez. La tanda, que se extendió hasta el penal once, terminó 8-7 para los colombianos.

El arquero de la visita Asprilla fue el encargado de anotar el último penal luego de que Santiago Beltrán fallara el suyo.

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Independiente Santa Fe enfrentará en cuartos de final a Vasco Da Gama. En la ida, jugada en Colombia, River había empatado sin goles.

River tuvo la primera llegada del partido antes del primer minuto de juego, con una pelota que le quedó alta al delantero Sebastián Driussi y lo obligó a improvisar una volea, que salió por encima del travesaño.

En el cuarto minuto, un centro atrás del lateral Gonzalo Montiel habilitó nuevamente a Driussi, que cruzó un derechazo apenas desviado.

A los 18 minutos del primer tiempo volvió a acercarse el local, con un zurdazo de primera del lateral Marcos Acuña, que terminó una jugada en el rebote de un tiro libre con un disparo apenas alto.

El conjunto colombiano comenzó a mejorar a partir de la pausa de rehidratación, que cortó en seco el empuje del local, y tuvo su primera llegada a los 31 minutos, con un cabezazo bajo del extremo Alexis Zapata que fue contenido por el arquero Santiago Beltrán.

River abrió el marcador a los seis minutos de la segunda parte, cuando un centro bajo excelente de Montiel, descolocó a toda la defensa y le llegó a Driussi, que se tiró por el segundo palo para empujarlo al gol.

En 35 minutos de la segunda parte, y luego de un penal generado por una mano en el área del defensor Lucas Martínez Quarta, el uruguayo Franco Fagúndez cruzó un derechazo potente, que Beltrán llegó a desviar, aunque no pudo quitarle el destino de gol.

La tanda de penales se extendió con ambos equipos teniendo oportunidades para ganar, pero no aprovechando las mismas. Los remates desde los doce pasos se debieron extender hasta que patearon ambos arqueros.

La dura derrota y eliminación profundiza el mal momento del equipo de Eduardo Coudet que solo ganó un partido en el Torneo Clausura.

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