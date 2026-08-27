En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

River perdió por penales ante Independiente Santa Fe y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Tras el 1-1 en el tiempo regular, la tanda terminó 8-7 a favor de los visitantes que enfrentarán a Vasco Da Gama en cuartos.

27/08/2026 | 00:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
River quedó eliminado de la Sudamericana.

FOTO: River quedó eliminado de la Sudamericana.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

River no pudo, perdió por penales ante Independiente Santa Fe de Colombia y quedó eliminado en los octavos de la Copa Sudamericana.

En los noventa, el partido terminó 1-1 por los goles de Sebastián Driussi y Facundo Fagundez. La tanda, que se extendió hasta el penal once, terminó 8-7 para los colombianos.

El arquero de la visita Asprilla fue el encargado de anotar el último penal luego de que Santiago Beltrán fallara el suyo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Independiente Santa Fe enfrentará en cuartos de final a Vasco Da Gama. En la ida, jugada en Colombia, River había empatado sin goles.

River tuvo la primera llegada del partido antes del primer minuto de juego, con una pelota que le quedó alta al delantero Sebastián Driussi y lo obligó a improvisar una volea, que salió por encima del travesaño.

En el cuarto minuto, un centro atrás del lateral Gonzalo Montiel habilitó nuevamente a Driussi, que cruzó un derechazo apenas desviado.

A los 18 minutos del primer tiempo volvió a acercarse el local, con un zurdazo de primera del lateral Marcos Acuña, que terminó una jugada en el rebote de un tiro libre con un disparo apenas alto.

El conjunto colombiano comenzó a mejorar a partir de la pausa de rehidratación, que cortó en seco el empuje del local, y tuvo su primera llegada a los 31 minutos, con un cabezazo bajo del extremo Alexis Zapata que fue contenido por el arquero Santiago Beltrán.

River abrió el marcador a los seis minutos de la segunda parte, cuando un centro bajo excelente de Montiel, descolocó a toda la defensa y le llegó a Driussi, que se tiró por el segundo palo para empujarlo al gol.

En 35 minutos de la segunda parte, y luego de un penal generado por una mano en el área del defensor Lucas Martínez Quarta, el uruguayo Franco Fagúndez cruzó un derechazo potente, que Beltrán llegó a desviar, aunque no pudo quitarle el destino de gol.

La tanda de penales se extendió con ambos equipos teniendo oportunidades para ganar, pero no aprovechando las mismas. Los remates desde los doce pasos se debieron extender hasta que patearon ambos arqueros.

La dura derrota y eliminación profundiza el mal momento del equipo de Eduardo Coudet que solo ganó un partido en el Torneo Clausura.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo jugará este miércoles?
River jugará contra Independiente Santa Fe de Colombia.

¿A qué hora es el partido?
El partido está programado para las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Monumental.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es Esteban Ostojich, con Leodán González en el VAR.

¿Cómo llegó River a este encuentro?
River tuvo un flojo inicio en el Torneo Clausura y es penúltimo en la Zona B.

Lo más visto

En vivo
Ahora país

Debate en la Cámara Baja. Diputados: tras la reforma del BCRA, el Gobierno también logró media sanción en Inocencia Fiscal II

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca facilitar la exteriorización de ahorros no declarados. El tratamiento se da durante una sesión maratónica que comenzó con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Perspectiva Nacional

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf