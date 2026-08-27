Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se mantiene en 18°. La humedad es del 86%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur-sureste, y la presión atmosférica es de 1001 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 19°. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 3 m/s, y la humedad continuará alta, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. No se esperan lluvias significativas, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 28 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 17°, con posibilidad de light rain. El sábado 29, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 19°, con cielos mayormente nublados. El domingo 30, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con condiciones similares. Para el lunes 31, se pronostica una mínima de 11° y una máxima de 22°, con light rain nuevamente. Finalmente, el martes 1 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielos nublados.