FOTO: Tensión en el careo del caso Loan: acusaciones y declaraciones en la sala judicial

Corrientes, 26 agosto (NA) -- En su tercera declaración, Nicolás "El Americano" Soria fue protagonista este miércoles de un careo con el testigo Roberto Carlos Sotelo, quien lo acusa de haberle vendido drogas a cambio de información por la desaparición del menor Loan Peña, a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Sotelo declaró por Zoom desde la Unidad Penal 6 de Corrientes, donde está detenido por una causa de violencia de género, que se originó por las drogas que presuntamente le suministró Soria, según lo que expresó hoy ante los integrantes del tribunal: "Vos me convidaste la droga a orillas del río", en Goya, le dijo.

A su turno, "El Americano" Soria desmintió esa versión: "Jamás compré o consumí ninguna clase de estupefacientes con Sotelo, que es de lo que se me acusa. A él lo vi en tres oportunidades. La primera fue en su casa entre el 4 y 5 de agosto de 2024, una reunión de 15 minutos".

"Ellos (por Roberto y su hermana Mónica) provienen de un clan delictivo relacionado con los estupefacientes" dijo Soria, en medio de un acalorado debate.

A su turno, Mónica Sotelo sostuvo que Soria fue hasta su vivienda con una falsa orden de allanamiento, con el supuesto fin de intimidarla y vincular la desaparición de Loan con el narcotráfico, y además lo acusó de ser "agente de la DEA", la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de combatir el tráfico.

En tanto, otro contrapunto de la jornada lo protagonizaron el juez Simón Bracco y el abogado Rodolfo Baqué, patrocinador de Elizabeth Cutaia, integrante de la defensa de los imputados por presunto entorpecimiento de la investigación, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El magistrado llamó reiteradamente la atención al letrado por sus constantes interrupciones, mientras se desarrollaban las declaraciones testimoniales, generándose un momento de marcada tensión dentro de la sala. Por otra parte, el tribunal resolvió hoy rechazar el pedido de reconstrucción relacionado con el botín de Loan, una medida que había sido solicitada por Baqué durante las audiencias de la semana pasada.

Este jueves continuarán las audiencias con las declaraciones de Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, todos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y Lucas Matías González, de la Policía Federal (PFA).