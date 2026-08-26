El telescopio espacial Roman de la NASA se prepara para descubrir miles de mundos alienígenas

FOTO: El telescopio Roman de la NASA se prepara para su lanzamiento

El telescopio espacial Roman de la NASA se encuentra a un paso de su lanzamiento. El 21 de agosto de 2026, equipos de trabajo encapsularon el observatorio dentro del carenado de su cohete Falcon Heavy en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida.

Este carenado, que mide 13 metros de altura, protege al telescopio durante su estadía en tierra y en las fases más intensas del lanzamiento. Además, junto con el equipo de soporte en tierra, mantiene al telescopio en un ambiente controlado mientras se traslada entre instalaciones.

Una cáscara protectora para el viaje al espacio

El lanzamiento expone a las naves espaciales a condiciones extremas. A medida que el Falcon Heavy acelera a través de la atmósfera terrestre, el telescopio Roman experimentará poderosas ondas sonoras, presión aerodinámica y calentamiento significativo. El carenado está diseñado para proteger al observatorio de estos estreses.

Una vez que el cohete alcance una altitud en la que la atmósfera ya no represente un peligro, el carenado se separará en dos mitades, permitiendo que el telescopio continúe su viaje al espacio. SpaceX planea recuperar ambas secciones del carenado tras su regreso a la Tierra.

El telescopio se dirigirá al punto de Lagrange 2 (L2) entre la Tierra y el Sol, un lugar en el espacio donde la influencia gravitacional de ambos cuerpos ayuda a las naves a mantener una posición relativamente estable. Esta región es especialmente útil para observatorios espaciales poderosos, ya que proporciona un ambiente favorable para observar continuamente el universo.

Preparativos finales para el Falcon Heavy

Antes del lanzamiento, el telescopio encapsulado será trasladado al hangar de SpaceX en la Plataforma de Lanzamiento 39A, donde se unirá al cohete Falcon Heavy. Se prevé que el lanzamiento tenga lugar el 30 de agosto a las 7:26 a.m. EDT.

Podrían estar esperando miles de nuevos mundos

Una vez que comience sus operaciones científicas, se espera que el telescopio Roman descubra miles de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas más allá de nuestro sistema solar. El estudio de una población tan amplia podría ayudar a los astrónomos a determinar cuán comunes son los diferentes tipos de sistemas planetarios y si algunos mundos distantes se asemejan a los planetas más cercanos.

El telescopio también investigará dos de los mayores misterios de la cosmología moderna: la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura no puede ser vista directamente, pero su gravedad parece dar forma a galaxias y grandes estructuras cósmicas. La energía oscura es el término que los científicos utilizan para describir lo que impulsa la expansión acelerada del universo.

Al realizar un seguimiento de cómo se distribuyen la materia y las galaxias en el cosmos, el telescopio Roman podría proporcionar nuevas pistas sobre ambos fenómenos. Sus observaciones podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo evolucionó el universo y por qué su expansión se ha acelerado con el tiempo.