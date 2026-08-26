Violencia doméstica y encierro: prisión para un hombre en Capitán Bermúdez

La justicia dispuso este miércoles la prisión preventiva por 30 días para E.A., un hombre de 33 años acusado de estupro agravado y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de una adolescente de 16 años, a quien mantuvo aislada y sometida mediante coacción psicológica extrema en un domicilio de Barrio Copello, en la localidad de Capitán Bermúdez.

La audiencia imputativa se realizó en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, a cargo del fiscal Javier Paz, quien atribuyó al imputado los delitos en concurso ideal, en calidad de autor y en grado consumado.

El juez Romanini, hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva efectiva, con posibilidad de prórroga una vez cumplido el plazo.

Según la acusación fiscal, la relación entre E.A. y la víctima se inició aproximadamente en abril de 2025, cuando la adolescente tenía apenas 15 años. El imputado viajó hasta la localidad de Reconquista para buscarla y la llevó a convivir con él durante tres o cuatro meses.

Luego, ambos se trasladaron a la localidad de San Lorenzo y finalmente se establecieron en una vivienda de Capitán Bermúdez, donde permanecieron hasta el 24 de agosto de 2026, fecha en que el caso salió a la luz.

La fiscalía sostiene que E.A. aprovechó la evidente asimetría de edad y poder para establecer una relación con la menor, valiéndose de su inmadurez sexual y emocional. Fruto de esa relación, la adolescente dio a luz a una hija en común, circunstancia que, lejos de generar un vínculo protector, profundizó el control y el aislamiento al que era sometida.

El relato fiscal describe un escenario de violencia psicológica extrema y sometimiento cotidiano. E.A. comenzó a aislar progresivamente a la víctima de su familia y su entorno social. Le controlaba el uso del celular, le prohibía salir sola de la vivienda y se apropiaba del cobro de sus asignaciones estatales.

Pero el dato más alarmante es que, cada vez que el imputado se retiraba del domicilio, dejaba a la adolescente encerrada bajo llave y con candado, impidiéndole cualquier posibilidad de salir o pedir ayuda. Si la víctima intentaba asomarse a la vereda o desobedecer las órdenes, era sometida a insultos degradantes y amenazas.

"La violencia ejercida por E.A. hacia la víctima fue reiterada y sostenida en el tiempo, lo que da cuenta de una desigualdad de poder entre las partes que ha afectado su vida, integridad física y psicológica", señala el dictamen fiscal. El accionar del imputado encuadra en el tipo de violencia psicológica bajo la modalidad de violencia doméstica, en un claro contexto de violencia de género.

La imputación incluye dos delitos graves en concurso ideal: estupro agravado, por mantener relaciones sexuales con una menor de edad aprovechándose de su inmadurez sexual, agravado por la asimetría de edad y la situación de vulnerabilidad; y privación ilegítima de la libertad agravada, por haber coartado la libertad ambulatoria de la víctima mediante encierro, candado y amenazas, impidiéndole salir del domicilio y comunicarse con su familia.

Ambos delitos se atribuyen en calidad de autor y en grado consumado, lo que implica que el imputado ejecutó todas las conductas típicas previstas en la ley.

El juez Romanini dispuso la prisión preventiva efectiva por 30 días, un plazo que la fiscalía podrá prorrogar una vez vencido, en función de las necesidades de la investigación. E.A. permanecerá alojado en una dependencia policial a disposición del tribunal.

La investigación continuará recolectando pruebas y testimonios para profundizar el contexto de violencia de género y determinar si existieron otros episodios de abuso o maltrato no denunciados. La fiscalía también evalúa la situación de la hija en común, cuya guarda y cuidado quedaron en manos de los familiares de la víctima, según confirmaron fuentes cercanas al caso.