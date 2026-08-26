La startup de IA Instinct recauda 350 millones de dólares y alcanza una valoración de 2.500 millones

Instinct, una startup fundada hace apenas un año y liderada por un joven de 23 años, logró captar la atención del mercado de inteligencia artificial, obteniendo una valoración impresionante durante el verano. La compañía, que ofrece un asistente de IA que ha generado entusiasmo entre sus primeros usuarios, anunció que recaudó 250 millones de dólares en una reciente ronda de financiamiento Serie B, llevando su total a 350 millones de dólares.

La nueva ronda fue co-liderada por Index Ventures y Benchmark, según informó el Wall Street Journal. Instinct, que es ofrecida por Spear Street Technology y dirigida por su fundador Noah Shinn, se presenta como un agente capaz de organizar eficientemente la vida de sus usuarios. Estos pueden conectar la aplicación a sus dispositivos y aplicaciones, comunicándose con ella a través de mensajes de texto y llamadas.

En un tweet reciente, Shinn expresó su entusiasmo por las experiencias de los usuarios con Instinct, mencionando que han planificado viajes por carretera, comprado víveres y boletos para conciertos, e incluso alguien está organizando su boda con la ayuda del asistente. Sin embargo, a pesar de su éxito, la startup ha enfrentado críticas por preocupaciones de privacidad relacionadas con los permisos que requiere la aplicación y los términos de uso que algunos consideran invasivos.

La página web de Instinct es bastante sencilla, pero su impacto en el mercado de asistentes virtuales no puede subestimarse. Actualmente, la aplicación se encuentra en beta privada, pero ya ha suscitado un debate considerable sobre la privacidad y la seguridad.