La startup de IA Instinct recauda 350 millones de dólares y alcanza una valoración de 2.500 millones
Instinct, una prometedora startup de inteligencia artificial, anunció una recaudación de 350 millones de dólares, alcanzando una valoración total de 2.500 millones en menos de un año de actividad.
FOTO: Instinct, la startup de IA que está revolucionando el mercado
Instinct, una startup fundada hace apenas un año y liderada por un joven de 23 años, logró captar la atención del mercado de inteligencia artificial, obteniendo una valoración impresionante durante el verano. La compañía, que ofrece un asistente de IA que ha generado entusiasmo entre sus primeros usuarios, anunció que recaudó 250 millones de dólares en una reciente ronda de financiamiento Serie B, llevando su total a 350 millones de dólares.
La nueva ronda fue co-liderada por Index Ventures y Benchmark, según informó el Wall Street Journal. Instinct, que es ofrecida por Spear Street Technology y dirigida por su fundador Noah Shinn, se presenta como un agente capaz de organizar eficientemente la vida de sus usuarios. Estos pueden conectar la aplicación a sus dispositivos y aplicaciones, comunicándose con ella a través de mensajes de texto y llamadas.
En un tweet reciente, Shinn expresó su entusiasmo por las experiencias de los usuarios con Instinct, mencionando que han planificado viajes por carretera, comprado víveres y boletos para conciertos, e incluso alguien está organizando su boda con la ayuda del asistente. Sin embargo, a pesar de su éxito, la startup ha enfrentado críticas por preocupaciones de privacidad relacionadas con los permisos que requiere la aplicación y los términos de uso que algunos consideran invasivos.
La página web de Instinct es bastante sencilla, pero su impacto en el mercado de asistentes virtuales no puede subestimarse. Actualmente, la aplicación se encuentra en beta privada, pero ya ha suscitado un debate considerable sobre la privacidad y la seguridad.
Lectura rápida
¿Qué logró Instinct recientemente?
Instinct recaudó 350 millones de dólares y alcanzó una valoración de 2.500 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales inversores?
La ronda de financiamiento fue co-liderada por Index Ventures y Benchmark.
¿Qué ofrece la startup?
Instinct ofrece un asistente de IA que ayuda a organizar la vida de los usuarios.
¿Cuáles son las preocupaciones sobre la aplicación?
Existen preocupaciones sobre la privacidad debido a los permisos que requiere y sus términos de uso.
¿Qué ha dicho su fundador sobre el impacto de la app?
Noah Shinn comentó que los usuarios han realizado diversas actividades, desde planificar viajes hasta organizar bodas con la app.