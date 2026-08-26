Trump intensifica su estrategia migratoria contra quienes ingresan legalmente a EE.UU.

WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump ha dirigido gran parte de su enfoque migratorio hacia quienes ingresan sin autorización a Estados Unidos, pero ahora está ampliando su ofensiva hacia aquellos que llegan de manera legal.

Recientemente, el Departamento de Estado suspendió todas las solicitudes de visas de inmigrante y ha instruido a sus funcionarios consulares en el mundo sobre una nueva política que busca evitar la entrada de personas consideradas potencialmente una carga para el sistema público.

Además, el gobierno se alista para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado asilo, lo que podría representar la mayor anulación masiva de visas en la historia de Estados Unidos, según reportes de The Associated Press. Este tipo de medidas probablemente enfrentará desafíos legales.

"Lo que une estas acciones es una filosofía de que la inmigración es perjudicial para Estados Unidos, y el gobierno de Trump está buscando todas las maneras posibles de restringir nuestro sistema migratorio para permitir la entrada de menos personas", indicó Julia Gelatt, directora adjunta del programa de política migratoria de Estados Unidos en el Migration Policy Institute.

Se prevé que la suspensión de la emisión de visas de inmigrante sea temporal

Esta pausa está relacionada con nuevas regulaciones sobre el requisito de "carga pública", sobre las cuales muchos funcionarios consulares en embajadas de Estados Unidos tenían preguntas, según un funcionario del Departamento de Estado que pidió permanecer en el anonimato.

La medida comenzó en agosto y se espera que no se extienda más allá de principios o mediados de septiembre. Aunque la mayoría de las personas afectadas tenían entrevistas programadas para agosto, ninguna fue cancelada, y estas serán reprogramadas para septiembre, octubre y noviembre.

Los solicitantes de visas de inmigrante podrían verse afectados por esta suspensión, especialmente aquellos que buscan ingresar por motivos familiares, como padres, cónyuges, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses.

No obstante, Gelatt advirtió que reprogramar una cita para la visa puede resultar complicado. "Son difíciles de obtener, por lo que tener que reprogramar representa un gran reto para las personas", añadió.

Otros tipos de visas de inmigrante, como las dirigidas a trabajadores con patrocinio de un empleador, no se ven afectadas, ya que estos solicitantes pueden demostrar que tienen ingresos y no serían considerados una "carga pública".

"Habrá que ver cuánto tiempo dura esta pausa. Todo indica que será breve, simplemente para capacitar, pero si se extiende, es probable que veamos litigios", observó Gelatt.

Una política que suspendía la emisión de visas a inmigrantes de 75 países estuvo en vigor entre enero y mediados de agosto, cuando un tribunal la anuló, lo que podría sentar un precedente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reactivado una regla que permite negar la tarjeta de residencia permanente a quienes utilizan ayudas públicas como cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.

La revocación de visas de turismo y de negocios "enviará un mensaje"

A menos que la decisión sea impugnada o revisada, se espera que el Departamento de Estado anuncie la revocación de las visas de categorías B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a quienes hayan solicitado asilo o estén en ese proceso, según documentos del Departamento de Estado y declaraciones de funcionarios estadounidenses. Esta medida se implementará en coordinación con el DHS.

El Departamento de Estado no ha especificado cuántas visas serán revocadas, pero algunos expertos y abogados de inmigración han señalado que esta acción no afectará a quienes ya se encuentran en Estados Unidos y han solicitado asilo.

"El objetivo es enviar el mensaje de que este gobierno se enfoca en hacer cumplir la ley, y que quienes deseen vivir en Estados Unidos no deben pensar en llegar con una visa de turista para luego solicitar asilo", expresó Gelatt. "Las personas que ya tienen una visa de turista en proceso de revocación no se verán afectadas realmente, ya que su situación de asilo es lo que cuenta en este momento".

La resolución de las solicitudes de asilo puede tardar años, mientras que las visas de turista y de negocios permiten estancias de alrededor de seis meses. Si los titulares de estas visas solicitan asilo, su permanencia en Estados Unidos dependerá de sus casos de asilo en curso y no de sus visas, según los expertos.

Durante años, quienes solicitan visas de turista o de negocios han tenido que demostrar a las autoridades que planean regresar a su país una vez que expire su plazo autorizado. Cualquier indicio de intención de quedarse de forma permanente es motivo para la denegación de la visa.

Los planes para revocar visas se alinean con la postura de Trump de que el asilo es, en gran medida, un abuso del sistema. "La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas. El asilo no debe ser un vacío legal para eludir las leyes de inmigración", declaró el subsecretario de Estado Christopher Landau.

En abril, el gobierno anunció que los consulados denegarían visas a quienes alegaran tener miedo de regresar a su país.

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Salomón informó desde Miami.