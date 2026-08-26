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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.

El sorteo número 13016 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 26 de agosto a las 22:15, con el número a la cabeza 9968, que corresponde a "A primera (Sobrinos)". Conocé los resultados completos.

26/08/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13016 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 9968, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Sobrinos)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9968
2° 4616
3° 0326
4° 7495
5° 1892
6° 4398
7° 2590
8° 8880
9° 3059
10° 4740
11° 4232
12° 9144
13° 1876
14° 6817
15° 4645
16° 7187
17° 8346
18° 1838
19° 0672
20° 0448

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13016 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 26 de agosto a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9968.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Sobrinos)".

¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 4616, 0326, 7495, 1892, 4398, 2590, 8880, 3059, 4740, 4232, 9144, 1876, 6817, 4645, 7187, 8346, 1838, 0672, 0448.

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