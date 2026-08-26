Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.

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El número de sorteo 13016 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 9968, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Sobrinos)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9968

2° 4616

3° 0326

4° 7495

5° 1892

6° 4398

7° 2590

8° 8880

9° 3059

10° 4740

11° 4232

12° 9144

13° 1876

14° 6817

15° 4645

16° 7187

17° 8346

18° 1838

19° 0672

20° 0448