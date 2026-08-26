Bencic y Cobolli avanzan a la final de dobles mixtos tras vencer a Svitolina y Monfils en el US Open

FOTO: Bencic y Cobolli eliminan a Svitolina y Monfils y avanzan a la final de dobles mixtos del US Open

NUEVA YORK (AP) — La dupla de Belinda Bencic y Flavio Cobolli logró su pase a la final de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, en un partido disputado el miércoles por la noche. En un encuentro intenso, eliminaron a los esposos Elina Svitolina y Gael Monfils tras revertir una situación complicada.

Bencic y Cobolli se impusieron con un marcador de 4-5 (7), 4-1 (10-5) y ahora aguardan en la cancha del Arthur Ashe Stadium para enfrentar al vencedor de la otra semifinal, donde se enfrentan Karolina Muchova y Jakub Mensik contra Mirra Andreeva y Andrey Rublev.

El equipo que se corone campeón recibirá un premio de 1 millón de dólares. En la ronda anterior, Bencic y Cobolli habían dejado fuera del torneo a las estrellas Serena Williams y Carlos Alcaraz.

A pesar de ceder un set por primera vez en el torneo, Bencic y Cobolli mostraron su fortaleza al dominar en la segunda parte del segundo set, ganando los últimos 11 puntos para forzar un desempate a 10 puntos. "Creo que simplemente intentamos jugar con más valentía, quizá", comentó Bencic tras la victoria.

Este evento de dobles mixtos se celebra bajo un nuevo formato que se introdujo el año pasado, con la intención de atraer a los mejores tenistas de individuales a participar. Svitolina y Monfils, quienes son pareja en la vida real, recibieron una invitación especial para participar, buscando su primer título en esta categoría. Monfils, que cumplirá 40 años el 1 de septiembre, ha indicado que esta podría ser su última aparición en un torneo de Grand Slam.

En el primer set, la pareja de Bencic y Cobolli tuvo un comienzo prometedor, pero desperdició una ventaja de 4-0 y enfrentó dos puntos de set en contra. A pesar de perder el primer set, se recuperaron en el segundo, logrando un quiebre clave que les permitió tomar la delantera.

El desempate a 10 puntos fue una batalla reñida, que se definió cuando Svitolina cometió errores consecutivos, permitiendo a Bencic y Cobolli inclinar la balanza a su favor.