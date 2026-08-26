Un estudio anticipa cuándo comenzaría a caer la población mundial

FOTO: Nacen menos personas y la población mundial podría comenzar a caer en 2056. (IA)

La humanidad podría haber atravesado en 2026 un punto de inflexión demográfico: la tasa global de fertilidad habría caído por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional.

La advertencia surge de un artículo de los economistas Jesús Fernández-Villaverde y Patrick Norrick, quienes analizaron información de 236 países y territorios desde 1950.

Aunque la cantidad de habitantes continuaría aumentando durante las próximas décadas por la inercia demográfica, los investigadores estiman que la población mundial alcanzaría su máximo alrededor de 2056 y luego comenzaría a disminuir.

La proyección adelanta casi tres décadas el pico previsto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que lo sitúa cerca de 2084.

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• Una caída extendida por casi todo el planeta

Fernández-Villaverde y Norrick aplicaron un modelo estadístico para identificar patrones comunes en la evolución de la fertilidad. Según sus conclusiones, el factor global alcanzó su punto máximo en 1978 y desde entonces mantiene una tendencia descendente.

De los 236 países y territorios analizados, 219 atraviesan una disminución. En promedio, registran cada año 0,062 nacimientos menos por mujer y ninguno presenta señales claras de estabilización.

Los autores remarcaron que el fenómeno ya no está limitado a las economías desarrolladas. La caída se concentra especialmente entre las mujeres más pobres y con menor nivel educativo de los países de ingresos bajos y medios.

México registró en 2025 una tasa de fertilidad de 1,51 hijos por mujer, mientras que Túnez llegó a 1,45 y Tailandia descendió hasta 0,87.

Según el estudio, sociedades como Corea del Sur, China, Tailandia, Colombia y Chile atraviesan niveles de fertilidad excepcionalmente bajos en términos históricos.

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• Cómo se llega a una fertilidad ultrabaja

El trabajo explica que no es necesario que todas las familias reduzcan drásticamente la cantidad de hijos para provocar una caída significativa del promedio.

En un grupo hipotético de 100 mujeres, si 15 no tienen hijos, la mayoría tiene dos y unas 17 tienen tres o cuatro, el promedio se ubica en 1,8 hijos por mujer.

Pero si la cantidad de mujeres sin hijos aumenta a 26, crecen los hogares con un solo hijo y desaparecen las familias con cuatro, la tasa puede caer a 1,3. Ese nivel es considerado de "fertilidad ultrabaja", aunque tres de cada cuatro mujeres no hayan modificado su comportamiento reproductivo.

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• Las posibles causas del descenso

Los investigadores relativizaron algunas explicaciones habituales. Sostuvieron que la política del hijo único implementada en China no alcanza para explicar el fenómeno, debido a que Taiwán experimentó una caída incluso mayor sin haber aplicado restricciones similares.

También señalaron que la expansión de los teléfonos inteligentes pudo acelerar el proceso, pero no sería su causa principal.

El estudio apunta a transformaciones vinculadas con la modernidad: carreras profesionales más rígidas, una mayor exigencia de credenciales educativas y redes familiares más pequeñas. Estos factores incrementarían el costo de tener un tercer hijo y reducirían el costo social de no tener descendencia.

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• Las diferencias con las proyecciones de la ONU

El artículo cuestiona los modelos utilizados por la ONU porque, según sus autores, parten del supuesto de que las tasas de fertilidad terminarán recuperándose. Sin embargo, consideran que esa mejora todavía no aparece en los registros nacionales más recientes.

Como ejemplo, indicaron que las estimaciones de nacimientos de la ONU para 2023 quedaron un 36,7% por encima de los datos reales en Colombia y un 17,7% por encima en Egipto.

A partir de esas diferencias, Fernández-Villaverde y Norrick estimaron que la población mundial comenzaría a disminuir después de 2056, mucho antes de lo previsto por el organismo internacional.

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• El impacto sobre el crecimiento económico

El envejecimiento y la reducción de la población en edad laboral podrían convertirse en una fuerte restricción para la economía mundial.

Japón, por ejemplo, creció apenas un 0,79% anual entre 1991 y 2023, frente al 2,60% de Estados Unidos. Sin embargo, al ajustar el cálculo según la evolución de la población en edad de trabajar, la diferencia se reduce: 1,33% para Japón y 1,73% para Estados Unidos.

Para los autores, este contraste muestra hasta qué punto la disponibilidad de trabajadores condiciona el desempeño de una economía.

La preocupación ya comenzó a influir en las inversiones. El financiamiento global destinado a la robótica alcanzó los US$18.800 millones durante la primera mitad de 2026, por encima de los US$15.000 millones reunidos en todo 2025.

Fondos y administradoras consideran que el envejecimiento impulsará la automatización, la relocalización de fábricas y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de operar máquinas y robots.

El desafío también alcanzaría a la innovación. Una población más pequeña supone menos trabajadores, consumidores, científicos e ingenieros. Según el estudio, la inteligencia artificial podría compensar parcialmente esa reducción, aunque todavía resulta incierto si será suficiente para sostener el crecimiento económico.

Informe de Chema Forte.