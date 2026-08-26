BYD marca un nuevo hito en Argentina: La unidad 10.000 se vendió en Rosario

A menos de un año de su lanzamiento oficial, BYD alcanza las 10.000 unidades vendidas en Argentina, un hito que consolida el crecimiento de la compañía global de alta tecnología en el país y refleja la creciente adopción de la movilidad de nuevas energías. La unidad que marcó este logro fue comercializada en BYD Monumento, concesionario oficial operado junto a Neostar en Rosario.

La venta de la unidad número 10.000 representa un hito especialmente significativo para BYD: a menos de un año de su lanzamiento oficial en Argentina, la compañía alcanzó una cifra que refleja su rápida consolidación en el mercado local, la confianza de los clientes y la creciente adopción de los vehículos de nueva energía en el país. Este resultado también reafirma la visión de largo plazo de BYD y el crecimiento sostenido de su red oficial en diferentes regiones de Argentina.

La unidad número 10.000 fue un BYD DOLPHIN MINI, el hatchback 100% eléctrico de la marca que, desde su llegada al país, se posicionó como una de sus propuestas más destacadas para la movilidad urbana en Argentina.

Compacto, eficiente y pensado para la movilidad urbana, el BYD DOLPHIN MINI combina tecnología y seguridad a través de la Blade Battery, la e-Platform 3.0, seis airbags y un interior conectado con pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas. En los Premios Crash Test Argentina 2025, obtuvo el “Auto de Oro”, máximo reconocimiento de la ceremonia por su relación entre seguridad y precio, y fue distinguido como “Auto Más Seguro del Año” en la categoría Autos Compactos.

“Alcanzar las 10.000 unidades vendidas en Argentina es un logro muy importante para BYD y refleja la confianza que cada vez más clientes depositan en nuestra propuesta de movilidad de nuevas energías. Que la unidad número 10.000 sea un vehículo 100% eléctrico es, además, una señal concreta de la transformación que está atravesando el mercado argentino y consolida a BYD como uno de los protagonistas de esta evolución. Que este hito se haya alcanzado en Rosario también tiene un valor especial, porque demuestra el rol clave de nuestra red de concesionarios y de nuestros socios estratégicos en el crecimiento de la marca. Nuestro objetivo es seguir construyendo una operación sólida, cercana y preparada para acompañar a nuestros clientes antes, durante y después de la compra”, señaló Christian Kimelman, country manager de BYD Argentina.

Por su parte, Sebastián Vázquez, Director de Neostar, destacó: “Para Neostar es un orgullo ser parte de un hito tan significativo para BYD en Argentina. Desde Rosario trabajamos para acercar a los clientes no solo vehículos de nuevas energías, sino también una experiencia integral, con asesoramiento personalizado y un sólido respaldo de posventa. Que la unidad número 10.000 se haya comercializado en nuestra ciudad demuestra que la transformación de la movilidad avanza en todo el país y que el futuro será cada vez más eléctrico, tecnológico y sustentable. Este logro nos impulsa a seguir acompañando el crecimiento de BYD y a consolidar su presencia en la región”.

Las 10.000 unidades vendidas representan mucho más que un resultado comercial: reflejan el avance de un proyecto integral que BYD desarrolla en Argentina con una visión de largo plazo. Como filial directa de la compañía, la operación local se apoya en cuatro pilares fundamentales: un portfolio de vehículos de nuevas energías, una red oficial en expansión, un servicio de posventa especializado y una experiencia cercana para acompañar a cada cliente durante todo el proceso.

La propuesta de BYD incluye modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables que responden a diferentes necesidades de movilidad urbana, familiar y de larga distancia. Actualmente, la red oficial ofrece el BYD DOLPHIN MINI, BYD YUAN PRO, BYD SONG PRO DM-i, BYD ATTO 2 DM-i, BYD SHARK DMO y BYD SEAL U DM-i, todos desarrollados con foco en tecnología, seguridad, eficiencia energética y diseño. Este hito reafirma la importancia del proyecto de BYD en Argentina y el compromiso de la compañía de continuar invirtiendo en el desarrollo de una operación sólida y federal. Con una presencia cada vez mayor en el país, BYD busca ser protagonista de la transformación de la movilidad argentina y acercar sus tecnologías de nuevas energías a cada vez más personas.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa BYD Argentnina.