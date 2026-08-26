Rodrigo Escribano renunció a la vicepresidencia de Talleres

Rodrigo Escribano, actual vicepresidente tercero y uno de los hombres de confianza del titular albiazul, Andrés Fassi, decidió dejar su cargo en Talleres después de más de 15 años en el club.

Ocupó distintos cargos en el club, aunque su momento de auge fue cuando apareció para administrar el denominado Fondo de Inversión, en el marco del proceso de regularización institucional.

Fue un actor clave en la política del club en muchos momentos institucionales importantes. Y actualmente era la cara visible del club en la AFA, tanto que fue invitado a retirarse de una asamblea por no estar de acuerdo con las formas de manejarse de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, en la época de fuego entre Fassi y la AFA.

Años atrás, también como representante del Matador en la AFA, fue señalado como responsable del error en el conteo de votos que terminó 38 a 38, en las elecciones que enfrentaron a Marcelo Tinelli y Luis Segura.

supo quedar en medio de la polémica votación de 38-38 de la AFA, responsabilizándolo por un error en el conteo de votos

Según explicaron, el directivo presentó el documento formal en la sede social, pero su salida no quedará confirmada hasta que el tema sea tratado por la comisión directiva.

Habitualmente, la cúpula del club se reúne el tercer miércoles de cada mes. Como el cónclave de agosto ya se realizó el pasado día 19, habrá que esperar para saber si la dirigencia decide adelantar el calendario y llamar a una reunión extraordinaria para resolver esta situación puntual.

Cabe recordar que en las elecciones de 2014, encabezaba una de las listas que finalmente se unificó con la de Andrés Fassi para hacerse cargo del club.