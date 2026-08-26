Un iceberg del tamaño de Manhattan se desprende del glaciar Petermann en Groenlandia

Un equipo internacional de investigadores, liderado en parte por la Universidad de Ottawa, documentó un importante evento de separación en el glaciar Petermann, ubicado en el noroeste de Groenlandia. El 4 de agosto de 2026, el glaciar liberó un iceberg de 76.4 km², marcando la mayor pérdida de hielo flotante desde 2012 y el evento de separación más grande en el Ártico desde 2020.

El iceberg recién separado, de forma tabular, se desprendió del hielo flotante del glaciar Petermann y podría tener hasta 150 metros de espesor. Su superficie es comparable a la de la isla de Manhattan, brindando a los científicos una rara oportunidad de observar cómo se desarrollan, se mueven y eventualmente se fragmentan las enormes masas de hielo ártico.

El evento fue identificado por Adam Garbo, un estudiante de doctorado en glaciología en el Departamento de Geografía, Medio Ambiente y Geomática de la Universidad de Ottawa. Este descubrimiento forma parte de una colaboración continua que incluye a la Universidad de Stirling, Environment and Climate Change Canada, Universidad de Lancaster y Universidad de Leeds.

Monitoreo satelital revela años de creciente inestabilidad

Los científicos han estado rastreando los cambios en el glaciar Petermann mediante observaciones satelitales a largo plazo desde 2019. Durante ese período, siguieron de cerca la condición del hielo flotante, registrando la expansión de las fracturas y buscando signos de que una sección importante podría desprenderse.

"El glaciar Petermann ha sido uno de los mayores glaciares restantes de Groenlandia", afirmó Garbo. "Hemos anticipado esta ruptura durante años, y ver que finalmente sucede es notable".

Imágenes recogidas por la misión Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea mostraron claros signos de deterioro a lo largo de la línea central del hielo el 3 de agosto. Para las 20:00 UTC del 4 de agosto, el nuevo iceberg se había separado completamente del lado oriental del glaciar.

Islas de hielo ártico raras ofrecen una ventana al cambio polar

Los grandes icebergs de forma plana son relativamente comunes alrededor de Antártida, pero las islas de hielo comparables son mucho menos frecuentes en el Ártico. Su rareza y longevidad las convierten en un recurso valioso para los investigadores que estudian el retroceso de los glaciares, las condiciones cambiantes del océano y los riesgos que representan los hielos a la deriva en las regiones polares.

"Mientras que los grandes icebergs tabulares son relativamente comunes en el Océano del Sur que rodea la Placa de Hielo Antártica, las islas de hielo ártico son mucho más raras", explicó Dr. Anna Crawford de la Universidad de Stirling. "Al estudiar las islas de hielo ártico, obtendremos conocimientos que se pueden transferir a través de las regiones polares".

Los científicos no esperan que el evento de separación de agosto sea el último cambio importante en el glaciar Petermann. Se prevé que dos secciones grandes adicionales del hielo flotante se separen en el futuro cercano, ya que las grietas que se han estado desarrollando durante años continúan cortando el hielo.

Se proyecta que estas futuras islas de hielo medirán aproximadamente 94 km² y 84 km². Si ambas se desprenden, los tres eventos de separación combinarían aproximadamente 254 km² del hielo del glaciar Petermann, reduciéndolo en alrededor del 22%.

El hielo a la deriva podría crear peligros para la navegación ártica

El nuevo iceberg formado es importante no solo para la investigación científica, sino también para la seguridad marítima. Grandes bloques de hielo flotante pueden permanecer intactos durante años mientras derivan, y luego fracturarse gradualmente en secciones más pequeñas que pueden volverse difíciles de rastrear.

Environment and Climate Change Canada está monitoreando el movimiento del iceberg, como lo ha hecho tras eventos de separación de plataformas de hielo en el Ártico anteriores, mientras evalúa los riesgos potenciales para las embarcaciones y la infraestructura offshore.

"Estos son bloques gruesos de hielo que pueden flotar durante años", especificó Dr. Abigail Dalton del Servicio de Hielo de Canadá, Environment and Climate Change Canada. "Con el tiempo, se fracturan en piezas más pequeñas y difíciles de rastrear que representan peligros para embarcaciones y operaciones de recursos".

Garbo y sus colaboradores planean continuar siguiendo las consecuencias mediante imágenes satelitales, observaciones aéreas y datos de rastreo. Su trabajo forma parte de un esfuerzo más amplio para comprender mejor los procesos responsables de la separación y el retroceso de las plataformas de hielo ártico.