Google enfrenta desafíos de marca con Gemini y la industria de la IA en general

Google se enfrenta a un dilema significativo con su nuevo sistema Gemini, que fue presentado en un anuncio reciente. La compañía destacó la necesidad de simplificar la experiencia del usuario, afirmando que "no deberían tener que adivinar si una tarea requiere Spark, un Daily Brief o una búsqueda rápida en el inbox". Sin embargo, esta promesa se ve socavada por la complejidad de su propia arquitectura de productos, que incluye diferentes funciones con nombres y iconos propios.

Los usuarios de Gemini deben alternar entre chat, Spark y Daily Brief, lo que genera confusión y desorden en una experiencia que podría ser más directa. Este enfoque sugiere que Google aún no ha encontrado una característica clave que distinga a Gemini en el mercado de aplicaciones de inteligencia artificial.

Un ejemplo de esta complejidad es la función Daily Brief, que ofrece actualizaciones personalizadas basadas en datos extraídos de aplicaciones como Gmail y Calendar. Sin embargo, esta herramienta no logra distinguir entre información urgente y recordatorios poco útiles, lo que puede resultar incómodo para los usuarios.

Por otro lado, la función Spark, que permite a los usuarios realizar acciones a través de un agente de IA, es una de las más útiles. Sin embargo, su presentación como una marca independiente puede resultar innecesaria, complicando aún más la experiencia del usuario. Los consumidores no deberían tener que preocuparse por qué "lado" de la aplicación utilizar para cada tarea; simplemente deberían poder escribir su solicitud y dejar que la IA determine cómo proceder.

Este problema no es exclusivo de Gemini. La industria de la inteligencia artificial en su conjunto parece estar exponiendo su arquitectura interna a los consumidores, en lugar de ofrecer una interfaz más simple y amigable. Los usuarios deben decidir si desean "chatear" con Claude de Anthropic o "trabajar" con él, lo que puede hacer que la interacción con la IA se sienta poco natural.

En contraste, el enfoque de Apple con Siri podría resultar más atractivo para los consumidores, ya que no requiere que cambien su comportamiento habitual. Apple mejora las aplicaciones y funciones que los usuarios ya conocen, como Spotlight Search y la cámara del iPhone, sin necesidad de que aprendan una nueva interfaz.

La creciente popularidad de los servicios de IA basados en texto, donde los usuarios simplemente envían mensajes a un chatbot, también refleja esta tendencia. Plataformas como Poke, Ollie, y Lindy permiten a los usuarios interactuar con la IA de manera sencilla y directa, sin tener que preocuparse por qué función específica utilizar.

Como mencionó Justine Moore, socia de inversión en a16z, "las personas no quieren abrir una aplicación cada vez que necesitan ayuda; quieren un contacto al que puedan enviar un mensaje como a un amigo". Este tipo de enfoque podría ser el futuro de la interacción con la inteligencia artificial.