En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Aldosivi vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Rosario Notas

Marcha en Rosario tras sucesión de casos de violencia de género en reclamo de respuestas

En una jornada atravesada por varios hechos recientes, una nutrida convocatoria se movilizó este miércoles por las calles céntricas exigiendo respuestas y clamando por la actuación de la justicia.   

26/08/2026 | 18:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Marcha por la sucesión de casos de violencia de género en Rosario.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

En una jornada atravesada por varios casos recientes de violencia de género y femicidios, una nutrida convocatoria se movilizó este miércoles por las calles de Rosario bajo la consigna “Ni Una Menos”, con reclamos por la implementación de políticas públicas y la declaración de la emergencia en materia de violencia de género.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La marcha fue convocada por la Asamblea Lesbotransfeminista y partió desde Plaza 25 de Mayo, para avanzar por calle Santa Fe hasta Plaza San Martín, donde estaba previsto el acto central y la lectura de un documento elaborado y firmado por las distintas organizaciones y agrupaciones que participaron de la convocatoria.

La movilización se produjo pocas horas después de la audiencia imputativa por el femicidio ocurrido el pasado 19 de agosto en una farmacia de la zona de Dorrego y Zeballos. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese caso, la Justicia dispuso la prisión preventiva efectiva para el hombre acusado del crimen, mientras la Fiscalía avanza en la investigación sobre el contexto de violencia de género que habría atravesado la relación.

La marcha también tuvo como telón de fondo otros hechos recientes que generaron preocupación y conmoción en Rosario y la región, entre ellos el femicidio de Gabriela Banach y el caso de una joven de 18 años que permanece internada tras sufrir un ataque que la Fiscalía investiga como una tentativa de femicidio. Por este último hecho fue detenido e imputado su exnovio, de 19 años.

Con el avance de la movilización, las columnas ocuparon varias cuadras del centro rosarino. Durante el recorrido se multiplicaron las banderas, carteles y consignas vinculadas con la violencia de género. Entre los principales reclamos aparecieron el pedido de “Ni Una Menos”, la declaración de la emergencia en violencia de género y la implementación de políticas públicas destinadas a prevenir y atender este tipo de situaciones.

Una de las consignas que se repitió durante la marcha fue “El Estado es responsable”, en referencia al reclamo de las organizaciones por una mayor intervención y respuestas concretas frente a los casos de violencia contra las mujeres y diversidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La convocatoria reunió a distintas asociaciones, organizaciones feministas y agrupaciones que se sumaron a una movilización que, además de visibilizar los casos recientes, buscó instalar un reclamo más amplio por prevención, asistencia y políticas públicas.

Las columnas avanzaron hacia Plaza San Martín, donde estaba previsto el cierre de la jornada con la lectura del documento consensuado entre las organizaciones participantes. El acto central concentraría los principales reclamos de la movilización y las demandas dirigidas a las autoridades frente a la creciente preocupación por la violencia de género en Rosario y la región.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizó en Rosario? Una movilización bajo la consigna “Ni Una Menos” en reclamo de políticas públicas y respuesta estatal frente a la violencia de género y femicidios.

¿Quién convocó la marcha? La marcha fue convocada por la Asamblea Lesbotransfeminista.

¿Cuándo tuvo lugar la movilización? La movilización se realizó el miércoles, tras varios casos recientes de violencia de género y femicidios.

¿Dónde se llevó a cabo la marcha? La marcha partió de Plaza 25 de Mayo y concluyó en Plaza San Martín en Rosario.

¿Por qué se realizó la movilización? Para exigir la implementación de políticas públicas y la declaración de emergencia en violencia de género ante el aumento de femicidios en la región.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf