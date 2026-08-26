Marcha en Rosario tras sucesión de casos de violencia de género en reclamo de respuestas

FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

En una jornada atravesada por varios casos recientes de violencia de género y femicidios, una nutrida convocatoria se movilizó este miércoles por las calles de Rosario bajo la consigna “Ni Una Menos”, con reclamos por la implementación de políticas públicas y la declaración de la emergencia en materia de violencia de género.

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?? ROSARIO MARCHÓ CONTRA LOS FEMICIDIOS BAJO LA CONSIGNA “PAREN DE MATARNOS”



Miles de mujeres y disidencias se movilizaron este miércoles por el centro de Rosario para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia por las víctimas.



?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 pic.twitter.com/EOWF6VCTzY — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 26, 2026

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La marcha fue convocada por la Asamblea Lesbotransfeminista y partió desde Plaza 25 de Mayo, para avanzar por calle Santa Fe hasta Plaza San Martín, donde estaba previsto el acto central y la lectura de un documento elaborado y firmado por las distintas organizaciones y agrupaciones que participaron de la convocatoria.

La movilización se produjo pocas horas después de la audiencia imputativa por el femicidio ocurrido el pasado 19 de agosto en una farmacia de la zona de Dorrego y Zeballos.

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En ese caso, la Justicia dispuso la prisión preventiva efectiva para el hombre acusado del crimen, mientras la Fiscalía avanza en la investigación sobre el contexto de violencia de género que habría atravesado la relación.

La marcha también tuvo como telón de fondo otros hechos recientes que generaron preocupación y conmoción en Rosario y la región, entre ellos el femicidio de Gabriela Banach y el caso de una joven de 18 años que permanece internada tras sufrir un ataque que la Fiscalía investiga como una tentativa de femicidio. Por este último hecho fue detenido e imputado su exnovio, de 19 años.

Con el avance de la movilización, las columnas ocuparon varias cuadras del centro rosarino. Durante el recorrido se multiplicaron las banderas, carteles y consignas vinculadas con la violencia de género. Entre los principales reclamos aparecieron el pedido de “Ni Una Menos”, la declaración de la emergencia en violencia de género y la implementación de políticas públicas destinadas a prevenir y atender este tipo de situaciones.

Una de las consignas que se repitió durante la marcha fue “El Estado es responsable”, en referencia al reclamo de las organizaciones por una mayor intervención y respuestas concretas frente a los casos de violencia contra las mujeres y diversidades.

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La convocatoria reunió a distintas asociaciones, organizaciones feministas y agrupaciones que se sumaron a una movilización que, además de visibilizar los casos recientes, buscó instalar un reclamo más amplio por prevención, asistencia y políticas públicas.

Las columnas avanzaron hacia Plaza San Martín, donde estaba previsto el cierre de la jornada con la lectura del documento consensuado entre las organizaciones participantes. El acto central concentraría los principales reclamos de la movilización y las demandas dirigidas a las autoridades frente a la creciente preocupación por la violencia de género en Rosario y la región.

Informe de Agostina Meneghetti.