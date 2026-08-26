Falleció Rubén Rada, un ícono de la música uruguaya tras complicaciones por neumonía

En un trágico desenlace, el reconocido músico uruguayo Rubén "el Negro" Rada falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas. Su salud se había deteriorado a principios de este mes, cuando fue hospitalizado en Montevideo tras ser diagnosticado con neumonía bilateral.

El ingreso a la institución médica ocurrió el 6 de agosto, debido a un cuadro respiratorio complicado que lo mantuvo internado hasta su deceso. Finalmente, el artista perdió la vida como resultado de las complicaciones derivadas de la neumonía bilateral, según comunicó su familia a través de un mensaje en redes sociales.

En su mensaje, la familia expresó: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones". Agradecieron además el apoyo recibido, diciendo: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".

El legado musical de Rubén Rada es inmenso y ha dejado una huella imborrable en la cultura uruguaya. A lo largo de su carrera, el artista fusionó géneros como el candombe, el jazz y el rock, convirtiéndose en una figura emblemática de la música de su país.