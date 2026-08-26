Falleció Rubén Rada, un ícono de la música uruguaya tras complicaciones por neumonía
El destacado músico uruguayo Rubén Rada perdió la vida a los 83 años después de ser hospitalizado por neumonía bilateral. Su familia comunicó la triste noticia el 26 de agosto.
FOTO: Rubén Rada.
En un trágico desenlace, el reconocido músico uruguayo Rubén "el Negro" Rada falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas. Su salud se había deteriorado a principios de este mes, cuando fue hospitalizado en Montevideo tras ser diagnosticado con neumonía bilateral.
El ingreso a la institución médica ocurrió el 6 de agosto, debido a un cuadro respiratorio complicado que lo mantuvo internado hasta su deceso. Finalmente, el artista perdió la vida como resultado de las complicaciones derivadas de la neumonía bilateral, según comunicó su familia a través de un mensaje en redes sociales.
En su mensaje, la familia expresó: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones". Agradecieron además el apoyo recibido, diciendo: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".
El legado musical de Rubén Rada es inmenso y ha dejado una huella imborrable en la cultura uruguaya. A lo largo de su carrera, el artista fusionó géneros como el candombe, el jazz y el rock, convirtiéndose en una figura emblemática de la música de su país.
Lectura rápida
¿Quién fue Rubén Rada?
Rubén Rada fue un destacado músico uruguayo, conocido por su fusión de candombe, jazz y rock.
¿Qué enfermedad padeció?
Rubén Rada fue diagnosticado con neumonía bilateral, que complicó su estado de salud.
¿Cuándo falleció?
Falleció el 26 de agosto de 2026 a las 15:30 hs.
¿Cómo comunicó la familia su muerte?
La familia anunció su fallecimiento a través de un comunicado en redes sociales, expresando su dolor y agradecimiento.
¿Cuál fue su legado musical?
Rada dejó un legado significativo en la música uruguaya, destacándose en varios géneros y siendo una figura emblemática.
[Fuente: Noticias Argentinas]