Falleció Rubén Rada: el icónico músico uruguayo dejó un legado imborrable
El artista uruguayo Rubén Rada, conocido como "El Negro", falleció a los 83 años tras complicaciones por neumonía bilateral, según informó su familia en un comunicado oficial.
FOTO: Falleció Rubén Rada a sus 83 años.
El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de Rubén "El Negro" Rada, quien dejó su huella a los 83 años, luego de enfrentar complicaciones a causa de una neumonía bilateral, según confirmaron sus seres queridos. La noticia fue divulgada el miércoles 26 de agosto.
El reconocido cantante uruguayo había sido internado a principios de agosto en Montevideo, donde fue diagnosticado con neumonía bilateral y estuvo bajo atención médica hasta su deceso. Su familia compartió un mensaje en la cuenta oficial de Instagram, comunicando su fallecimiento a las 15:30 horas.
"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs., se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", indicó la familia, quien también agradeció las muestras de cariño recibidas en este difícil momento: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre".
Además, expresaron su gratitud hacia el equipo médico que lo atendió: "Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", cerraron.
Según informaron medios de Uruguay, Rubén Rada había sido ingresado al hospital el 5 de agosto por un cuadro de "respiratorio complejo", y aunque inicialmente mostró un buen estado de ánimo y una evolución favorable, su salud se deterioró rápidamente. En su historial médico, se destaca que en 2015 fue sometido a una angioplastia y estuvo hospitalizado por un pico de presión.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
Rubén "El Negro" Rada, un icónico músico uruguayo.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
Complicaciones derivadas de una neumonía bilateral.
¿Cuándo ocurrió su fallecimiento?
El miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas.
¿Dónde estaba internado?
En un hospital de Montevideo, Uruguay.
¿Qué dijo su familia sobre su partida?
Expresaron su dolor y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.
[Fuente: Noticias Argentinas]