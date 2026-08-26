Falleció Rubén Rada: el icónico músico uruguayo dejó un legado imborrable

El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de Rubén "El Negro" Rada, quien dejó su huella a los 83 años, luego de enfrentar complicaciones a causa de una neumonía bilateral, según confirmaron sus seres queridos. La noticia fue divulgada el miércoles 26 de agosto.

El reconocido cantante uruguayo había sido internado a principios de agosto en Montevideo, donde fue diagnosticado con neumonía bilateral y estuvo bajo atención médica hasta su deceso. Su familia compartió un mensaje en la cuenta oficial de Instagram, comunicando su fallecimiento a las 15:30 horas.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs., se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", indicó la familia, quien también agradeció las muestras de cariño recibidas en este difícil momento: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre".

Además, expresaron su gratitud hacia el equipo médico que lo atendió: "Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", cerraron.

Según informaron medios de Uruguay, Rubén Rada había sido ingresado al hospital el 5 de agosto por un cuadro de "respiratorio complejo", y aunque inicialmente mostró un buen estado de ánimo y una evolución favorable, su salud se deterioró rápidamente. En su historial médico, se destaca que en 2015 fue sometido a una angioplastia y estuvo hospitalizado por un pico de presión.