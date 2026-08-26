FOTO: Detenido en Almagro un hombre acusado de abuso sexual a una menor en Banfield

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Este martes, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo la detención de un individuo en el barrio de Almagro, señalado por el delito de "abuso sexual ultrajante" a una menor de edad, en el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

El detenido, de 39 años, fue apresado en la vía pública, específicamente en la calle Guardia Vieja al 3.800, y quedó bajo la custodia del magistrado a cargo. Posteriormente, fue trasladado a la División Alcaldías Anexo Madariaga de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, donde permanecerá a la espera de las actuaciones judiciales pertinentes.

Los hechos que llevaron a su arresto se produjeron entre 2014 y 2019, en un domicilio de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, donde el imputado residía en un lote que contaba con dos viviendas independientes de tipo PH.

El sujeto aprovechaba las ausencias de los padres de la menor, quienes se iban a trabajar, para abusar sexualmente de ella, manteniéndola bajo amenazas.

Después de varios años, la víctima finalmente se animó a contar lo sucedido a sus padres, quienes inmediatamente realizaron la denuncia correspondiente. Al enterarse de la denuncia, el acusado huyó y se mantuvo prófugo. El Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dirigido por Matías Manuel Ocampo, tomó conocimiento del caso.

En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias, bajo la dirección de Alejandro Litvack, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA que llevara a cabo su captura. Los efectivos federales realizaron diversas tareas de campo e inteligencia para localizar al individuo, y determinaron que se encontraba viviendo con su nueva familia en Almagro.