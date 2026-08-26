El legado de Rubén Rada: su disco "Quién va a cantar" resuena en nuevas generaciones

Buenos Aires, 26 agosto (NA) - La muerte de Rubén Rada, ocurrida este miércoles a los 83 años, pone fin a una de las trayectorias más singulares de la música rioplatense. En su extensa carrera, que abarcó géneros como el candombe, el rock, el funk y la canción popular, su álbum Quién va a cantar se destaca como un hito: publicado en 2000, marcó un renacer comercial y artístico, convirtiéndose en su disco más exitoso.

En ese momento, Rada, que contaba con 57 años, ya era una figura clave de la música popular uruguaya. Había sido parte de grupos como El Kinto, Tótem y Opa, y había desarrollado una sólida carrera como solista. Durante los años ochenta, vivió en Buenos Aires, donde grabó discos como La Banda, En familia, Adar Nebur y La yapla mata. A inicios de los noventa, se trasladó a México, donde escribió para diversos artistas. En 1995, regresó a Montevideo, aunque su futuro aún era incierto.

"Necesitaba que mi familia se quedara acá", recordaba años después al referirse a la creación de Quién va a cantar. El objetivo era producir un disco más directo y accesible, con canciones que pudieran sonar en las radios sin perder su esencia musical. Para ello, colaboró con el productor argentino Cachorro López, a quien respetaba por su habilidad para crear éxitos. López impuso una condición: Rada debía entregar las canciones sin su presencia en el estudio, temiendo que su fuerte personalidad musical agregara demasiados elementos.

El resultado fueron diez canciones que se convirtieron en clásicos. Cha Cha, Muchacha fue el primer gran éxito. Rada la había compuesto pensando en Cantinflas y la presentó a López solo con una guitarra y un tambor. El productor trabajó sobre esa base, convirtiendo el tema en el primer sencillo del álbum. Esta canción se transformó rápidamente en un fenómeno, sonando en radios, bailes, casamientos y cumpleaños, llegando a un público que, hasta ese momento, probablemente no conocía su trayectoria.

Además, significó el retorno de su música a las radios argentinas, donde no tenía una presencia similar desde Tengo un candombe para Gardel, lanzado en 1985. Rada recordó que Cha Cha, Muchacha sonó en radios y boliches de todo el país, aunque la crisis del corralito le impidió aprovechar comercialmente ese éxito con una gira.

Otro gran impacto del álbum fue Muriendo de plena. Rada tuvo que insistir para incluirla, ya que López consideraba que podía opacar al primer sencillo. Finalmente, la canción se convirtió en otro gran éxito, incluso resonando en las canchas de fútbol argentinas. Para Rada, la letra tenía una dimensión personal: en lugar de presentar la muerte como una tragedia, la canción celebraba la vida y todo lo que hace que valga la pena vivir.

Pero Quién va a cantar no se limitó a las canciones bailables. También incluyó temas como Mi país, que surgió de un encargo publicitario y evocaba los recuerdos de Uruguay que Rada había atesorado desde el exterior, y No me queda más tiempo. Destacaba, sobre todo, la canción que da título al álbum, una pieza más reflexiva en la que el músico imaginaba qué sucedería cuando desapareciera la poesía.

Dos décadas después, Rada seguía considerándola una de las letras más profundas de su obra. El artista, conocido por su humor y ritmo, reconocía en ella una mirada atenta a las dificultades del mundo.

Quién va a cantar se convirtió en su disco más vendido y cumplió con su propósito original: Rada logró establecerse en Montevideo. Pero fue más allá: le permitió ingresar al nuevo milenio como un artista popular, acercándose a generaciones que desconocían su legado y dejando un repertorio que se integró al cancionero uruguayo y rioplatense.

A sus 83 años, la muerte encontró a Rada aún en movimiento, con nuevos proyectos y música por delante. Sin embargo, Quién va a cantar ocupa un lugar singular en su carrera: fue el disco que lo llevó de regreso a casa y lo convirtió nuevamente en un artista de todos.