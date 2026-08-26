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Rubén Rada: un legado musical que une a Argentina y Uruguay a través de colaboraciones memorables

El músico uruguayo murió este miércoles a los 83 años y dejó una extensa huella en la música argentina, con cruces que abarcaron varias generaciones.

26/08/2026 | 19:27Redacción Cadena 3

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De Trueno a Litto Nebbia y Fito Páez: las colaboraciones argentinas de Rubén Rada

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Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Rubén "El Negro" Rada, una de las figuras fundamentales de la música popular rioplatense, murió este miércoles a los 83 años, y entre sus numerosos vínculos con Argentina se destacan sus trabajos con Litto Nebbia, Fito Páez y Trueno, además del encuentro que mantuvo con Nicki Nicole, que lo recordó tras su fallecimiento como alguien "inspirador".

La relación artística con Litto Nebbia fue una de las más extensas. Ambos participaron de Buenos Aires Jazz Fusion, Vol. 1, en 1982; Rada aportó su voz en En Brasil aquí y ahora..., de 1985, y en 1990 realizaron juntos el álbum Las aventuras de Rubén Rada y Litto Nebbia, una colaboración que consolidó el vínculo entre dos referentes de la música rioplatense.

Rada también compartió grabaciones con Julia Zenko, quien participó en "La rutina mata", de Terapia de murga (1991), y volvió a trabajar con él en 2024, cuando aportó su voz al medley "Adoro / La otra tarde vi llover / Échame a mí la culpa". En 2005, el uruguayo se sumó a Clásicos, de Miguel Cantilo, para interpretar "Yo vivo en una ciudad".

Durante las últimas décadas, Rada amplió esos cruces hacia nuevas generaciones. En 2021 participó de ADN – Capítulo A, de Los Auténticos Decadentes, y en 2022 se sumó a Kevin Johansen en "El Tungue Lé", canción de Eduardo Mateo. En 2024 grabó junto a Fito Páez una versión en clave de candombe de "11 y 6", además de trabajar con Coti en "Nada fue un error" y con Adriana Varela en "Patotero sentimental".

Uno de sus últimos cruces con un artista argentino fue con Trueno, con quien grabó "URUGUAY" en 2026. Tras conocer la muerte de Rada, el rapero compartió la canción y destacó la relación que el músico uruguayo mantenía con su familia "desde que nací", además de agradecerle por "el respeto musical y la cercanía".

El vínculo de Rada con las nuevas generaciones también quedó reflejado en su encuentro con Nicki Nicole. En 2023, el músico asistió a un recital de la cantante en el Antel Arena junto a su nieta y luego se fotografió con ella. Tras su muerte, Nicki publicó una imagen de ambos y escribió: "Rubén querido gracias por ser tan inspirador, te vamos a extrañar mucho".

Lectura rápida

¿Quién fue Rubén Rada?
Un destacado músico uruguayo que dejó una profunda huella en la música popular rioplatense.

¿Cuándo murió Rubén Rada?
El músico falleció el miércoles 26 de agosto de 2026 a los 83 años.

¿Con qué artistas argentinos colaboró?
Rada trabajó con artistas como Litto Nebbia, Fito Páez, Trueno y Nicki Nicole, entre otros.

¿Qué legado dejó en la música argentina?
Su influencia abarcó varias generaciones, estableciendo conexiones con artistas contemporáneos.

¿Cómo lo recordaron sus colegas?
Artistas como Trueno y Nicki Nicole destacaron su cercanía y su carácter inspirador tras su fallecimiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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