Asesinan a un joven de 19 años en Virrey del Pino y la Justicia investiga el caso
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 41 del Parque Industrial, en el partido de La Matanza.
FOTO: Asesinan a un joven de 19 años en Virrey del Pino y la Justicia investiga el caso
Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo mientras circulaba en moto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Los supuestos autores del crimen se dieron a la fuga, mientras que la Justicia investiga una aparente venganza y la familia busca testigos.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, identificada como Mauro Agustín Cubillas, viajaba en una motocicleta Honda Wave cuando fue atacado por dos sujetos a bordo de un rodado similar, a la altura del kilómetro 41 del Parque Industrial, en el partido de La Matanza.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, en ese momento, uno de los implicados efectuó una detonación que impactó en el lado derecho del abdomen del damnificado, quien chocó y atropelló a un peatón de 32 años, mientras que los involucrados se dieron a la fuga.
El transeúnte, por su parte, sufrió la fractura de una pierna y fue trasladado al Hospital Paroissien, donde se encuentra fuera de peligro.
Valentín, un amigo de Mauro, declaró ante las autoridades que el joven "estaba dando vueltas con su moto por el lugar" cuando cayó repentinamente al suelo.
Las autoridades descartaron un posible robo y sostienen que el desencadenante sería un conflicto previo entre el muchacho y los presuntos agresores que protagonizaron una reunión de motociclistas en la zona, aunque todas las hipótesis son materia de investigación.
La familia dialogó con la prensa, reclamó justicia y pidió testigos que brinden datos sobre el confuso episodio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Virrey del Pino?
Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo mientras conducía su moto.
¿Quién es la víctima?
La víctima es Mauro Agustín Cubillas, un joven que circulaba en una motocicleta Honda Wave.
¿Dónde sucedió el crimen?
El hecho ocurrió en la localidad de Virrey del Pino, en el kilómetro 41 del Parque Industrial de La Matanza.
¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades investigan un posible conflicto previo y han descartado un robo como móvil del crimen.
¿Qué pide la familia?
La familia de Mauro solicita justicia y testigos que puedan aportar información sobre el caso.
[Fuente: Noticias Argentinas]