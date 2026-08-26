FOTO: Asesinan a un joven de 19 años en Virrey del Pino y la Justicia investiga el caso

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo mientras circulaba en moto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Los supuestos autores del crimen se dieron a la fuga, mientras que la Justicia investiga una aparente venganza y la familia busca testigos.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, identificada como Mauro Agustín Cubillas, viajaba en una motocicleta Honda Wave cuando fue atacado por dos sujetos a bordo de un rodado similar, a la altura del kilómetro 41 del Parque Industrial, en el partido de La Matanza.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, en ese momento, uno de los implicados efectuó una detonación que impactó en el lado derecho del abdomen del damnificado, quien chocó y atropelló a un peatón de 32 años, mientras que los involucrados se dieron a la fuga.

El transeúnte, por su parte, sufrió la fractura de una pierna y fue trasladado al Hospital Paroissien, donde se encuentra fuera de peligro.

Valentín, un amigo de Mauro, declaró ante las autoridades que el joven "estaba dando vueltas con su moto por el lugar" cuando cayó repentinamente al suelo.

Las autoridades descartaron un posible robo y sostienen que el desencadenante sería un conflicto previo entre el muchacho y los presuntos agresores que protagonizaron una reunión de motociclistas en la zona, aunque todas las hipótesis son materia de investigación.

La familia dialogó con la prensa, reclamó justicia y pidió testigos que brinden datos sobre el confuso episodio.