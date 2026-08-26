Caputo anunció medidas para reactivar los créditos hipotecarios con fondos de la Anses

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un programa para impulsar los créditos hipotecarios mediante fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Anses.

La iniciativa contará con un monto total de hasta $2 billones, que será adjudicado a los bancos mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo. El objetivo es proporcionarles financiamiento de largo plazo para que puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a la compra de viviendas.

"Buscamos un impulso fuerte al desarrollo de estos créditos, que ayudará a impulsar la construcción", afirmó Caputo. Según estimó, el monto previsto podría brindar soluciones habitacionales a unas 18.000 familias.

El ministro aclaró que el FGS no asumirá el riesgo de los préstamos otorgados a los particulares, debido a que esa responsabilidad recaerá sobre las entidades financieras.

"El FGS simplemente provee liquidez a los bancos. Son los bancos los encargados de dar el crédito, evaluarlo y afrontar las consecuencias naturales de ese negocio", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Cómo funcionará el programa

Los $2 billones serán distribuidos mediante licitaciones sucesivas de $200.000 millones. La primera convocatoria se realizará la próxima semana y será organizada por el Banco Central junto con el FGS.

/Inicio Código Embebido/

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, presentó en conferencia de prensa el nuevo Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecarios. pic.twitter.com/bEZCpoVjFt — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 26, 2026

/Fin Código Embebido/

• Las colocaciones contemplarán dos modalidades:

-Un primer tramo con un plazo de un año y una tasa de UVA más un diferencial mínimo del 2,5%.

-Un segundo tramo con un plazo de cinco años y una tasa de UVA más 4,5%.

Cada banco podrá presentar ofertas por hasta el 20% del monto total de cada licitación. Una vez constituido el depósito, tendrá 90 días corridos para destinar el dinero a créditos hipotecarios.

El Banco Central será el encargado de supervisar que las entidades utilicen los fondos para ese fin dentro del plazo establecido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Tasas, plazos y montos máximos

Los créditos hipotecarios otorgados mediante el programa tendrán una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de devolución de 15 años y un monto de hasta 150.000 UVA por préstamo.

Caputo presentó como ejemplo la compra de una propiedad valuada en US$106.667, con un financiamiento equivalente al 75% del valor del inmueble. En ese caso, el préstamo alcanzaría los $120.920.000.

Con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial sería de $865.098. Para acceder, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales por $3.460.391, considerando que la cuota no puede superar el 25% de sus ingresos.

"Las cuotas se asemejarían mucho a un alquiler", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

El anuncio se produjo en medio del debate por el aumento de la morosidad de las familias, una situación que el Gobierno considera vinculada a acuerdos entre privados y sobre la cual, hasta el momento, descartó intervenir.

La presentación también antecedió a una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La cobertura en vivo de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/