Caputo anunció medidas para reactivar los créditos hipotecarios con fondos de la Anses
La iniciativa apunta a que entre 17.000 y 18.000 familias puedan acceder a préstamos para comprar una vivienda, con un plazo de devolución de 15 años y una tasa de interés equivalente a UVA + 7,5%.
26/08/2026 | 10:49Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Caputo, en conferencia de prensa. (Foto: captura de video)
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un programa para impulsar los créditos hipotecarios mediante fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Anses.
La iniciativa contará con un monto total de hasta $2 billones, que será adjudicado a los bancos mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo. El objetivo es proporcionarles financiamiento de largo plazo para que puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a la compra de viviendas.
"Buscamos un impulso fuerte al desarrollo de estos créditos, que ayudará a impulsar la construcción", afirmó Caputo. Según estimó, el monto previsto podría brindar soluciones habitacionales a unas 18.000 familias.
El ministro aclaró que el FGS no asumirá el riesgo de los préstamos otorgados a los particulares, debido a que esa responsabilidad recaerá sobre las entidades financieras.
"El FGS simplemente provee liquidez a los bancos. Son los bancos los encargados de dar el crédito, evaluarlo y afrontar las consecuencias naturales de ese negocio", explicó.
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• Cómo funcionará el programa
Los $2 billones serán distribuidos mediante licitaciones sucesivas de $200.000 millones. La primera convocatoria se realizará la próxima semana y será organizada por el Banco Central junto con el FGS.
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El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, presentó en conferencia de prensa el nuevo Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecarios. pic.twitter.com/bEZCpoVjFt— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 26, 2026
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• Las colocaciones contemplarán dos modalidades:
-Un primer tramo con un plazo de un año y una tasa de UVA más un diferencial mínimo del 2,5%.
-Un segundo tramo con un plazo de cinco años y una tasa de UVA más 4,5%.
Cada banco podrá presentar ofertas por hasta el 20% del monto total de cada licitación. Una vez constituido el depósito, tendrá 90 días corridos para destinar el dinero a créditos hipotecarios.
El Banco Central será el encargado de supervisar que las entidades utilicen los fondos para ese fin dentro del plazo establecido.
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• Tasas, plazos y montos máximos
Los créditos hipotecarios otorgados mediante el programa tendrán una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de devolución de 15 años y un monto de hasta 150.000 UVA por préstamo.
Caputo presentó como ejemplo la compra de una propiedad valuada en US$106.667, con un financiamiento equivalente al 75% del valor del inmueble. En ese caso, el préstamo alcanzaría los $120.920.000.
Con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial sería de $865.098. Para acceder, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales por $3.460.391, considerando que la cuota no puede superar el 25% de sus ingresos.
"Las cuotas se asemejarían mucho a un alquiler", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.
El anuncio se produjo en medio del debate por el aumento de la morosidad de las familias, una situación que el Gobierno considera vinculada a acuerdos entre privados y sobre la cual, hasta el momento, descartó intervenir.
La presentación también antecedió a una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.
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• La cobertura en vivo de Cadena 3
Caputo afirmó que la única preocupación de las industrias es la reelección de Javier Milei. Además, sostuvo que hay "0% de posibilidad de que vuelva al poder el kirchnerismo".
"Hoy el riesgo que plantea la mayoría de las industrias es el electoral. Me junto todo el tiempo con la diferentes industrias y su única preocupación es la reelección del Presidente", dijo Caputo en conferencia de prensa.
Y añadió: "Es natural porque del otro lado hay evidencia empírica que sería volver al infierno y entiendo la preocupación. Más allá de que para mi hay 0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo".
El ministro de Economía aseguró que la economía crece a niveles récord y criticó al kirchnerismo. "El país está creciendo por encima de los niveles de la OCDE. El consumo está en niveles récord, igual que las exportaciones. El escenario que se trata de vender desde la oposición es lo opuesto a lo que ocurre", sostuvo Caputo.
Caputo detalló que los créditos hipotecarios que los bancos otorguen por los FGS será para primera vivienda.
Caputo explicó que los fondos de Anses para impular los créditos hipotecarios no corren ningún tipo de riesgo.
"La función del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, es el trabajo de los bancos. El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr lasa consecuencias naturales de ese negocio", explicó Caputo.
Para acceder a los créditos hipotecarios, una familia deberá acreditar ingresos mensuales por $3.460.391 y afrontar una cuota inicial de $865.089.
Según explicó el Ministro de Economía, el programa para impulsar los créditos hipotecarios contará con un monto de $2 billones y buscará facilitar el acceso al crédito hipotecario a entre 17.000 y 18.000 familias.
Caputo explicó que el organismo licitará entre los bancos colocaciones con plazos de uno y cinco años
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una línea destinada a impulsar los créditos hipotecarios mediante la utilización de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
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Lectura rápida
¿Qué anunció Luis Caputo? Anunció una línea para impulsar los créditos hipotecarios utilizando fondos del FGS de la ANSES.
¿Quién es el responsable del anuncio? El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
¿Cuándo se realizó el anuncio? El anuncio se realizó este miércoles.
¿Dónde se utilizarán los fondos? Los fondos se utilizarán para financiar créditos hipotecarios a través de licitaciones entre bancos.
¿Por qué se implementa este programa? Se implementa para facilitar el acceso al crédito hipotecario a entre 17.000 y 18.000 familias.