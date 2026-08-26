Las hermanas Williams se unen nuevamente para jugar dobles en el US Open 2026

NUEVA YORK (AP) — Serena y Venus Williams se reunirán nuevamente en el Abierto de Estados Unidos, tras haber recibido el miércoles una invitación (wild card) para participar en la competencia que han ganado en dos ocasiones.

Esta será una oportunidad significativa para ambas, ya que Serena Williams regresó a la actividad tenística este verano después de cuatro años de ausencia. Las hermanas tenían previsto competir en Wimbledon, pero Serena debió retirarse por una lesión en la rodilla que sufrió durante su partido de individuales. Recientemente, participaron en el Abierto de Cincinnati, donde lamentablemente fueron eliminadas en la primera ronda.

En su trayectoria, las hermanas Williams han logrado alzarse con el título de dobles en el Abierto de Estados Unidos en 1999 y 2009, acumulando un récord de 27 victorias y 7 derrotas en sus nueve participaciones.

Por otro lado, Serena, de 44 años, jugó dobles mixtos con Carlos Alcaraz el martes, logrando una victoria antes de ser eliminados en los cuartos de final. Venus Williams, de 46 años, está actualmente inscrita en el cuadro de individuales femenino, lo que añade más emoción a su participación en el torneo.