Las hermanas Williams se unen nuevamente para jugar dobles en el US Open 2026
Las legendarias tenistas Serena y Venus Williams se han confirmado para jugar juntas en el US Open tras recibir una invitación especial para el torneo donde han sido campeonas en dos ocasiones.
FOTO: Serena y Venus Williams jugarán dobles juntas en el US Open
NUEVA YORK (AP) — Serena y Venus Williams se reunirán nuevamente en el Abierto de Estados Unidos, tras haber recibido el miércoles una invitación (wild card) para participar en la competencia que han ganado en dos ocasiones.
Esta será una oportunidad significativa para ambas, ya que Serena Williams regresó a la actividad tenística este verano después de cuatro años de ausencia. Las hermanas tenían previsto competir en Wimbledon, pero Serena debió retirarse por una lesión en la rodilla que sufrió durante su partido de individuales. Recientemente, participaron en el Abierto de Cincinnati, donde lamentablemente fueron eliminadas en la primera ronda.
En su trayectoria, las hermanas Williams han logrado alzarse con el título de dobles en el Abierto de Estados Unidos en 1999 y 2009, acumulando un récord de 27 victorias y 7 derrotas en sus nueve participaciones.
Por otro lado, Serena, de 44 años, jugó dobles mixtos con Carlos Alcaraz el martes, logrando una victoria antes de ser eliminados en los cuartos de final. Venus Williams, de 46 años, está actualmente inscrita en el cuadro de individuales femenino, lo que añade más emoción a su participación en el torneo.
Lectura rápida
¿Quiénes jugarán juntas en el US Open?
Serena y Venus Williams jugarán dobles juntas.
¿Cuándo se confirmaron para el torneo?
Recibieron una invitación el miércoles antes del inicio del US Open.
¿Qué logros tienen en el US Open?
Han ganado el título de dobles en 1999 y 2009.
¿Cómo fue su participación reciente?
Participaron en el Abierto de Cincinnati, donde fueron eliminadas en la primera ronda.
¿Cuál es la situación actual de cada hermana?
Serena regresó al tenis después de cuatro años, mientras que Venus está inscrita en individuales.
[Fuente: AP]