Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

El clima en Tucumán para este miércoles 26 de agosto se presenta con condiciones favorables para disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 53%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el oeste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 28°. Este rango de temperaturas permitirá disfrutar de un día cálido, ideal para actividades al exterior. No se prevén lluvias, lo que asegura un cielo despejado durante la mayor parte del día.

El viento, aunque moderado, no debería afectar las actividades al aire libre, y la presión atmosférica se mantiene en 1004 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. La combinación de estos factores hace que el clima sea propicio para disfrutar de un día soleado.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el jueves 27 de agosto se espera una mínima de 12° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 28 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 20°, con cielo cubierto. El fin de semana, las temperaturas volverán a subir, alcanzando máximas de hasta 26° el domingo, con cielo despejado.