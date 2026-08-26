Junior Achievement Córdoba dio inicio al FIE 2026 con jóvenes de Argentina y otros diez países.

Bajo el lema “Conectar para transformar” del 25 al 29 de agosto, Villa Carlos Paz es sede de la 28.ª edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE), una de las experiencias educativas de Junior Achievement Córdoba que reúne a jóvenes de distintos puntos del país y del mundo para aprender, compartir y desarrollar habilidades vinculadas al liderazgo y el emprendedurismo.

El acto de apertura contó con la presencia de Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba; Noël Zemborain, presidenta de Junior Achievement Américas; Alejandro Rodriguez, Director Ejecutivo de Junior Achievement Córdoba; Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia de Córdoba; Laura Jure, secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor; Horacio Ferreyra, ministro de Educación de Córdoba; y Darío Loforte, director ejecutivo del FIE 2026.

También acompañaron la apertura representantes de universidades, instituciones educativas y organismos públicos, junto a cónsules y representantes diplomáticos de distintos países.

Una experiencia que conecta a jóvenes de Argentina y el mundo.

El FIE 2026 reúne a jóvenes de Chubut, Córdoba, Salta, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco y Jujuy, junto con delegaciones internacionales de Brasil, Paraguay, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, Alemania, Venezuela, México y Costa Rica.

Durante cinco jornadas participan de conferencias, talleres, desafíos y actividades de intercambio que buscan fortalecer habilidades como el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el espíritu emprendedor.

Entre las conferencias magistrales de esta edición participan Carlos Sluman, inversor, mentor y acelerador de startups; Camila Ibarbalz, creadora de contenido especializada en educación financiera a través de @ahorrandoconcami; Luifa Artime, presidente del Club Atlético Belgrano; y Daniel Gómez Iñiguez, fundador de SOLBEN, empresa mexicana especializada en tecnología para la producción de biodiésel.

“El FIE es una experiencia que pone a los jóvenes en el centro y genera algo que para nosotros es fundamental: conexiones que pueden ampliar su mirada y abrir nuevas posibilidades para su futuro. Durante estos cinco días van a encontrarse con pares de otros lugares, con referentes, empresas, universidades e instituciones. Queremos que cada uno pueda llevarse nuevas herramientas, vínculos e ideas que continúen acompañándolo después del Foro”, destacó Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

Una propuesta con respaldo institucional y empresarial.

Este año, el FIE recibió un importante respaldo institucional al ser declarado de interés por la Universidad Católica de Córdoba; Universidad Provincial de Córdoba; Universidad Siglo 21, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y la Legislatura de Córdoba.

La edición 2026 cuenta además con el acompañamiento de empresas, organizaciones, universidades y organismos públicos que hacen posible el desarrollo de esta experiencia.

Entre ellos se encuentran: Aguas Cordobesas; Arcor; Arcoiris; Atrezzo; Banco de la Nación Argentina; Bancor; Bezza; Cámara de Industriales Metalúrgicos; Coca Cola Andina; Colegio Universitario Politécnico; Córdoba Emprendedora | Secretaría de Hábitat y Desarrollo Emprendedor; Cozzi, Marro y Asociados; DABOVE SRL; Ecogas; EPEC; Farmacia Olsina; FP AMBIENTACIONES; Fundación Azteca; Fundación Banco de Córdoba; Fundación Ex Alumnos Don Bosco; Fundación U.P.I.S; Georgalos | Toddy; Glorio Trajes; Grido; Grupo Don Elias; Grupo Proaco; Howard Johnson; Inforest; Instituto Modelo de Cardiología | Fundación Modelo de Cardiología; Instituto San Pedro Apóstol; Interlínea; Junior Achievement Argentina; Junior Achievement Chile; Junior Achievement Santa Fe; Kolektor; Legislatura de Córdoba; Lotería de Córdoba; Manfrey; MB Equipamientos; Lisicki Litvin y Abelovich + ICH; Mindfactory Innovación y Software; Ministerio de Economía de Salta; Ministerio de Educación de Córdoba; Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional de la provincia de Córdoba; Mr Coffee; Municipalidad de Mina Clavero | El Nazareno; Municipalidad de Villa Carlos Paz; Panda Merchandising; Peñón del Águila; Sequeira Broker; Stellantis; Taiana Propiedades; Tambo Don Santiago; Universidad Blas Pascal; Universidad Católica de Córdoba; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Provincial de Córdoba; Universidad Siglo 21; Veruzca; Werk Indumentaria.

La edición 2026 se desarrolla bajo el concepto “Conectar para Transformar”, una invitación a poner los vínculos y las ideas en acción y a generar nuevas oportunidades para los jóvenes.

El FIE 2026 se desarrolla hasta el 29 de agosto en Villa Carlos Paz. Para seguir las actividades y conocer las historias de quienes participan, se pueden visitar las redes sociales oficiales del FIE y de Junior Achievement Córdoba.