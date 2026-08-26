Meta implementará cambios significativos para restringir el acceso de menores a sus aplicaciones

En el marco de un acuerdo de $18 mil millones para resolver demandas presentadas por 29 estados de EE. UU. sobre la seguridad infantil, Meta acordó implementar cambios significativos en sus plataformas, Facebook e Instagram, para restringir el acceso de menores. Este acuerdo busca abordar las preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la implementación de un límite diario de dos horas para el uso de las aplicaciones por parte de los adolescentes, el cual solo podrá ser desactivado con el permiso de los padres. Una vez alcanzado este límite, los jóvenes quedarán bloqueados de acceder a Facebook e Instagram.

Además, el tiempo de uso será acumulativo entre ambas aplicaciones, lo que significa que el tiempo total en ambas plataformas se sumará para alcanzar el límite. Este límite también se aplicará si Meta detecta que un usuario está utilizando múltiples cuentas.

Otro cambio importante será la opción de un feed no algorítmico, que no será personalizado por los sistemas de recomendación de Meta. Actualmente, los usuarios pueden ver temporalmente un feed cronológico, pero no pueden establecerlo como su opción predeterminada. Con esta nueva medida, los padres podrán configurar la experiencia predeterminada de sus hijos adolescentes a un feed no personalizado.

Meta también introducirá un bloque de "Modo Noche" que restringirá el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las 6 a.m., impidiendo que los usuarios menores de edad accedan, publiquen o vean cualquier contenido en sus plataformas. Según un portavoz de Meta, aunque la compañía ya silencia las notificaciones para los adolescentes durante la noche, esta nueva configuración bloqueará las notificaciones por completo después de la medianoche.

Los adolescentes recibirán recordatorios cada 15 minutos de uso continuo en Facebook o Instagram, además de los avisos actuales que se activan al alcanzar los 60 minutos de uso diario.

Asimismo, Meta prohibirá el uso de filtros de maquillaje extremos para los menores, ampliando así las restricciones existentes que ya limitan el uso de filtros de cirugía estética.

Durante el horario escolar, que se define entre las 8 a.m. y 3 p.m., se silenciarán las notificaciones por defecto. En este horario, los adolescentes no recibirán notificaciones push, excepto para mensajes directos y alertas relacionadas con la seguridad de su cuenta.

Otro nuevo ajuste permitirá a los padres y adolescentes desactivar la reproducción automática de contenido. Meta afirmó que se requerirá una "acción deliberada", como tocar o deslizar, para ver más contenido.

Además, los recuentos de "me gusta" y reacciones en las publicaciones estarán ocultos por defecto para los usuarios menores de edad, ya sean sus propias publicaciones o las de otros. Aunque los adolescentes ya podían elegir ocultar los recuentos de "me gusta", ahora esta opción será la predeterminada.

Meta también mejorará su tecnología para identificar a los usuarios que pueden tener entre 13 y 17 años, incluso si proporcionan una fecha de nacimiento adulta, para garantizar que reciban las protecciones adecuadas.

La compañía publicó una carta abierta instando a TikTok y YouTube a unirse a esta iniciativa estableciendo un compromiso industrial para implementar límites similares, como el tiempo diario, el bloqueo del acceso a las aplicaciones durante la noche, la restricción de notificaciones durante el horario escolar y los recordatorios de 15 minutos de uso.

El acuerdo de Meta por $18 mil millones se distribuirá entre los estados durante 10 años, pero el 30% de la liquidación, aproximadamente $5.3 mil millones, solo se pagará si YouTube y TikTok implementan los mismos límites.

"Todas las plataformas deberían empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes al implementar las mismas medidas, porque sabemos que cuando los adolescentes están restringidos en una aplicación, simplemente se mudan a otra", afirmó la compañía en un post.

Meta continuó previniendo que los adolescentes no sigan o interactúen con cuentas consideradas inapropiadas por edad. También seguirá configurando las cuentas de los adolescentes como privadas por defecto y restringiendo a adultos sospechosos de contactarlos.