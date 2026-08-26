Corriendo y a los gritos: así escapó Mariana Brey de un asalto

La periodista Mariana Brey vivió un dramático momento de inseguridad en el partido de Quilmes cuando dos motochorros armados la interceptaron a plena luz del día.

La comunicadora se disponía a ingresar a un instituto de actividad física cuando advirtió el movimiento sospechoso de los delincuentes, lo que desencadenó una desesperada fuga a pie mientras gritaba por auxilio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de una vivienda contigua registraron la secuencia exacta del ataque. Según relató Brey, notó el peligro al bajar de su vehículo mientras enviaba un mensaje de voz por teléfono celular.

Al ver que la motocicleta se detuvo abruptamente, reaccionó por puro instinto de supervivencia: corrió velozmente y comenzó a golpear el portón de chapa de un negocio cercano.

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[AHORA] "Es muy injusto vivir así": Mariana Brey fue víctima de un intento de robo en su casa en Quilmes, cree que fue "al voleo" y que no la reconocieron, y sostuvo que los delincuentes no le dan valor "a la vida del otro" ni "a la propia".

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El desesperado pedido de ayuda provocó la reacción inmediata de tres trabajadores de un lavadero de autos de la esquina y de varios vecinos de la cuadra, lo que desorientó a los asaltantes y los obligó a darse a la fuga sin concretar el robo.

Tras procesar el impacto emocional y superar el cuadro de taquicardia producto del shock, la panelista confirmó que radicará la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.

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