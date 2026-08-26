Corriendo y a los gritos: así escapó Mariana Brey de un asalto
Cámaras de seguridad registraron el intento de robo de dos motochorros armados en Quilmes. La periodista reaccionó por instinto y fue auxiliada por vecinos.
26/08/2026 | 14:39Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
La periodista Mariana Brey vivió un dramático momento de inseguridad en el partido de Quilmes cuando dos motochorros armados la interceptaron a plena luz del día.
La comunicadora se disponía a ingresar a un instituto de actividad física cuando advirtió el movimiento sospechoso de los delincuentes, lo que desencadenó una desesperada fuga a pie mientras gritaba por auxilio.
Las imágenes de las cámaras de seguridad de una vivienda contigua registraron la secuencia exacta del ataque. Según relató Brey, notó el peligro al bajar de su vehículo mientras enviaba un mensaje de voz por teléfono celular.
Al ver que la motocicleta se detuvo abruptamente, reaccionó por puro instinto de supervivencia: corrió velozmente y comenzó a golpear el portón de chapa de un negocio cercano.
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[AHORA] "Es muy injusto vivir así": Mariana Brey fue víctima de un intento de robo en su casa en Quilmes, cree que fue "al voleo" y que no la reconocieron, y sostuvo que los delincuentes no le dan valor "a la vida del otro" ni "a la propia".— ElCanciller.com (@elcancillercom) August 25, 2026
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El desesperado pedido de ayuda provocó la reacción inmediata de tres trabajadores de un lavadero de autos de la esquina y de varios vecinos de la cuadra, lo que desorientó a los asaltantes y los obligó a darse a la fuga sin concretar el robo.
Tras procesar el impacto emocional y superar el cuadro de taquicardia producto del shock, la panelista confirmó que radicará la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.
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Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a Mariana Brey?
La periodista vivió un momento de inseguridad cuando fue interceptada por motochorros armados.
¿Quiénes fueron los atacantes?
Dos motochorros armados interceptaron a Mariana Brey.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El ataque ocurrió a plena luz del día cuando Brey se disponía a ingresar a un instituto de actividad física.
¿Dónde ocurrió el hecho?
El incidente tuvo lugar en el partido de Quilmes.
¿Cómo reaccionó Brey ante el ataque?
Brey corrió a pie y pidió ayuda, lo que desorientó a los asaltantes y los obligó a huir.
¿Por qué radicará una denuncia?
Tras el impacto emocional y el shock, Brey confirmó que presentará una denuncia ante las autoridades policiales.