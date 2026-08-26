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El futuro de Campaz en Central sigue abierto: quiere irse y esperan una oferta formal

Se aguarda una propuesta formal que permita avanzar con una eventual transferencia. El club posee el 100% de los derechos económicos del futbolista.

26/08/2026 | 13:32Redacción Cadena 3 Rosario

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Jaminton Campaz, jugador de Rosario Central.

FOTO: Jaminton Campaz, jugador de Rosario Central.

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El futuro de Jaminton Campaz en Rosario Central continúa sin definirse mientras permanece abierto el mercado de pases. El delantero colombiano tendría la intención de dejar el club y, por el momento, se aguarda una propuesta formal que permita avanzar con una eventual transferencia. La situación podría resolverse en los próximos días, antes del cierre del período de incorporaciones.

En Central también esperan que una posible salida sea conveniente desde lo económico. El club posee el 100% de los derechos económicos del futbolista y todavía está terminando de pagar el 50% adquirido en la última operación. Por eso, si finalmente se concreta su salida, la intención es que la cifra permita recuperar la inversión realizada e incluso obtener una ganancia.

Mientras tanto, la presencia de Campaz ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la próxima fecha, todavía no está confirmada. El colombiano viene de actuaciones en las que se lo observó con menor participación y su continuidad dependerá de cómo avance su situación. Central espera que en estos días se defina si continúa en el plantel o si aparece una oferta que permita concretar su salida.

Lectura rápida

¿Cuál es la situación de Jaminton Campaz en Rosario Central? El futuro de Jaminton Campaz está incierto y se espera una propuesta formal para su transferencia.

¿Qué busca Rosario Central con la posible salida de Campaz? El club espera que la salida sea conveniente económicamente y que permita recuperar la inversión realizada.

¿Qué porcentaje de los derechos económicos tiene Rosario Central sobre Campaz? Central posee el 100% de los derechos económicos del futbolista.

¿Está confirmada la presencia de Campaz en el próximo partido? No, su presencia ante Gimnasia y Esgrima de La Plata aún no está confirmada.

¿Qué depende la continuidad de Campaz en el plantel? Su continuidad dependerá de la evolución de su situación y de si aparece una oferta concreta.

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