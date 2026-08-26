Wawrinka competirá en el US Open tras recibir una invitación inesperada

FOTO: Wawrinka jugará el US Open tras abrirse otra invitación para el campeón de 2016

NUEVA YORK (AP) — Stan Wawrinka tendrá, después de todo, una última participación en el Abierto de Estados Unidos.

El campeón del US Open de 2016 recibió una invitación el miércoles, un día después de que publicara en redes sociales lo que parecía ser un mensaje de despedida del torneo y de los aficionados de Nueva York.

El suizo de 41 años ya no tiene un ranking lo suficientemente alto como para acceder directamente al torneo, y parecía que sus posibilidades de jugar se habían terminado cuando la Asociación de Tenis de Estados Unidos otorgó su última invitación a Patrick Kypson, un estadounidense que ocupa el puesto 115 del ranking.

Sin embargo, la USTA informó que Kypson se retiró por una lesión y le dio su lugar a Wawrinka.

"Estoy increíblemente emocionado de aceptar la invitación para el Abierto de Estados Unidos de 2026 y espero con ansias competir una vez más frente a los aficionados en Nueva York", manifestó Wawrinka en un comunicado.

La USTA fue criticada cuando el sábado dejó de lado a Wawrinka, un popular campeón de tres títulos de Grand Slam que planea retirarse. No se había inscrito en el torneo de clasificación del US Open, por lo que esa decisión parecía poner fin a su última oportunidad de entrar al cuadro principal.

Pero Wawrinka solo mostró agradecimiento en su publicación.

Wawrinka escribió: "Thank you, New York Thank you, (at) US Open", junto con emojis de la Estatua de la Libertad y una raqueta de tenis. "Gracias a cada aficionado que me apoyó, me impulsó, creyó en mí y compartió todas estas emociones conmigo a lo largo de los años. Eternamente agradecido. Eternamente Nueva York".

Wawrinka se convirtió en uno de los jugadores más destacados de su época, en un momento en que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray dominaban el tenis. Venció a Nadal en la final del Abierto de Australia de 2014 y a Djokovic al año siguiente para ganar el Abierto de Francia.

Volvió a derrotar a Djokovic en 2016 para conquistar el título en Nueva York, aunque no pudo defenderlo. Wawrinka se perdió el US Open de 2017 tras someterse a dos cirugías de rodilla ese año, y luego tuvo un par de operaciones en el pie en 2021.

Wawrinka alcanzó el número 3 del ranking de la ATP y también se unió a Federer para ganar la medalla olímpica de oro en dobles masculinos en los Juegos de Beijing 2008.

"Cuando llegué por primera vez a Nueva York desde un pequeño pueblo agrícola en Suiza, todo se sentía demasiado grande. La ciudad. El ruido. La energía. Las multitudes. Las luces. Pero año tras año Nueva York se fue convirtiendo lentamente en uno de mis lugares favoritos del mundo", añadió.

"Esta ciudad me desafió. Me empujó. Sacó algo de mí que pocos lugares podrían sacar. Aquí viví algunas de las emociones más intensas de mi carrera. Las batallas, las noches largas, el ambiente increíble, el cariño del público… recuerdos que se quedarán conmigo para siempre. Ganar el Abierto de Estados Unidos, en la ciudad que nunca duerme, será para siempre uno de los mejores momentos de mi vida".