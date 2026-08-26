El nuevo estacionamiento medido de Córdoba ya superó el millón de activaciones
A tres meses de su implementación, el sistema fue utilizado por casi 180 mil vehículos. El 74% de las operaciones se realizó mediante la aplicación SEMM.
26/08/2026 | 15:43Redacción Cadena 3
FOTO: Más de un millón de activaciones del SEMM. (Gonzalo Carrasquera/Cadena 3/Archivo)
El nuevo sistema de estacionamiento controlado de la ciudad de Córdoba superó el millón de activaciones durante sus primeros tres meses de funcionamiento, según informó la Municipalidad.
Entre el 26 de mayo y este martes a las 20 se registraron 1.009.319 operaciones. La cifra representa un incremento respecto de los primeros 60 días, período en el que se habían contabilizado poco más de 600 mil.
En total, 179.364 patentes utilizaron el servicio. La aplicación SEMM fue el medio elegido en el 74% de las activaciones, mientras que el 26% restante se realizó mediante los códigos QR instalados en la cartelería.
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El sistema también contabilizó 171.497 usos de la modalidad de tolerancia, que permite estacionar sin cargo durante los primeros 30 minutos fuera del área central.
Esta alternativa fue implementada principalmente en los corredores comerciales de los barrios para facilitar la circulación y las compras de corta duración.
El tiempo promedio de permanencia fue de 103 minutos. La mayor cantidad de activaciones se concentró entre las 8 y las 14.
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Lectura rápida
¿Qué sistema se implementó en Córdoba? Un nuevo sistema de estacionamiento controlado.
¿Cuántas activaciones se registraron? Se registraron 1.009.319 activaciones durante los primeros tres meses.
¿Qué porcentaje utilizó la aplicación SEMM? El 74% de las activaciones se realizó a través de la aplicación SEMM.
¿Cuánto tiempo se permite estacionar sin cargo? Se permite estacionar sin cargo durante los primeros 30 minutos.
¿Cuál fue el tiempo promedio de permanencia? El tiempo promedio de permanencia fue de 103 minutos.