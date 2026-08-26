Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

FOTO: Flamengo es el actual campeón y viene del lado donde está Estudiantes

Con la clasificación de Independiente del Valle a los cuartos de final, después de sacar de la competencia a Deportes Tolima de Colombia con un global de 4 a 1, quedó conformado de manera definitiva el cuadro de la próxima fase.

El cuadro ecuatoriano se medirá ahora con el campeón defensor del certamen, Flamengo de Brasil, que definirá la serie en Rio de Janeiro.

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Confronto definido. O Flamengo enfrentará o Independiente Del Valle nas quartas de final da Conmebol Libertadores.



Vamos juntos pelo penta! ??? pic.twitter.com/kLiRKi5SV5 — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2026

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Estudiantes de La Plata – Corinthians e Independiente del Valle – Flamengo por un lado de la llave; Palmeiras – Liga de Quito y Fluminense – Platense por el otro, buscarán el pase a semifinales.

Cabe recordar que los cuartos de final, están pautados para septiembre (8-10 la ida y 15-17 la vuelta), en tanto las semifinales llegarán en octubre (13-14 la ida y 20-21 la vuelta).

Finalmente, la definición del torneo en el Centenario de Montevideo, tiene fecha para el sábado 28 de noviembre.

SUPREMACÍA BRASILEÑA

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???? ¡El cuadro de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores quedó definido! #GloriaEterna pic.twitter.com/xSZd7LMulQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 26, 2026

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Como viene sucediendo en las últimas ediciones, los equipos de Brasil siguen dominando la escena.

De los seis que participaron de la fase de grupos, pasaron todos a octavos de final; mientras que a cuartos llegaron cuatro ya que dos se tuvieron que eliminar entre ellos (Flamengo y Cruzeiro) y el novato Mirasol quedó en el camino ante la Liga de Quito.

En tanto que, de los seis conjuntos argentinos en grupos, cuatro pasaron a octavos y apenas dos a cuartos de final.

En consecuencia, los cuartos serán disputados por cuatro brasileños, dos argentinos y dos ecuatorianos.

Es más, en cada una de las series hay un equipo de Brasil.

¿Cuántos campeones hay en cuartos? Hay seis de ocho: Estudiantes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Liga y Fluminense.

Platense nunca lo fue e Independiente del Valle fue campeón dos veces de la Copa Sudamericana, pero jamás de la Libertadores.

1 sola vez en cuartos todos campeones. Eso sucedió en la edición 2024 cuando arribaron a cuartos de final Sao Paulo, Liga de Quito, River, Palmeiras, Vélez, Racing, Estudiantes y Flamengo.