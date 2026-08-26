La inesperada situación de Tini Stoessel en Europa que desata dudas sobre su fortuna

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La cantante Tini Stoessel compartió un episodio que vivió en Europa, el cual ha suscitado interrogantes sobre su riqueza, en medio de un escándalo relacionado con una auditoría sobre sus ingresos que involucra a su padre y exmanager, Alejandro Stoessel.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió durante un viaje por Europa, cuando la artista intentó adquirir una cartera en una prestigiosa tienda de moda, valorada en 2500 euros. Para su sorpresa, su tarjeta fue rechazada por falta de fondos suficientes.

La situación se complicó cuando la encargada de la tienda le informó que solo contaba con 2000 euros disponibles. "No puede ser, es imposible esto", habría expresado la cantante, según reportes del medio Infobae.

Frente a la confusión, Tini se comunicó con su banco para aclarar la situación, y desde la entidad le confirmaron que "por decisión de su padre, solo tenía 2000 euros" como límite de gasto. Este episodio fue el detonante que llevó a la cantante a investigar su patrimonio real y solicitar acceso a sus ingresos, lo que resultó en una auditoría.

La auditoría reveló que los ingresos generados por su carrera a lo largo de los años se habían dividido en diversas empresas y sociedades administradas por su padre, Alejandro Stoessel, y su hermano, Francisco Stoessel. Un hallazgo preocupante fue que Tini no figura como accionista en ninguna de estas sociedades y tampoco como autorizada para realizar movimientos bancarios en dichas compañías. Ella solo factura esporádicamente a estas entidades a solicitud de su padre.

Una investigación realizada por PrimiciasYa indicó que Tini, reconocida a nivel global y con múltiples proyectos en su carrera, posee únicamente una cuenta bancaria a su nombre en un banco argentino, a la que, según el medio, logró acceder en junio de 2026, tras la intervención de abogados.

Desde su entorno, se ha mencionado que la artista generó ingresos por 43 millones de dólares durante su gira FUTTTURA en el último año. Sin embargo, solo ha recibido 300 mil dólares de esa cantidad.