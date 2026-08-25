Dolly Parton: su legado va más allá de la música, entre vacunas y ayuda en incendios

FOTO: Dolly Parton: de la vacuna contra el COVID-19 a la ayuda tras los incendios en Tennessee

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La cantante Dolly Parton dejó una huella que trascendió la música con sus aportes para combatir el COVID-19 y asistir a familias afectadas por incendios. La artista tuvo un papel inesperado durante la investigación contra el coronavirus. En 2020 donó un millón de dólares al Vanderbilt University Medical Center, en Nashville, para apoyar los trabajos científicos destinados a combatir la enfermedad.

El aporte de la intérprete contribuyó al financiamiento de investigaciones que derivaron en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, según informó posteriormente el centro médico. La cantante volvió a quedar vinculada con aquella investigación en marzo de 2021, cuando recibió públicamente una dosis de la vacuna desarrollada por Moderna en el propio Vanderbilt University Medical Center.

Donen su dinero para que podamos encontrar una cura más rápido, había expresado Parton al anunciar su contribución, en un gesto que reflejó una faceta menos conocida de la artista, asociada durante décadas a la filantropía.

El compromiso de la cantante con su comunidad de origen también quedó expuesto después de los incendios forestales que devastaron parte de Tennessee en 2016. Las llamas afectaron especialmente a la zona de las Grandes Montañas Humeantes, una región estrechamente vinculada con la infancia de Parton y ubicada cerca de Sevier County, donde nació y creció.

Tras el desastre, la artista creó el My People Fund, destinado a brindar asistencia económica directa a las familias que habían perdido sus viviendas y pertenencias. El programa entregó durante meses una ayuda mensual de US$1.000 a las familias damnificadas y posteriormente realizó un pago adicional de US$5.000 a cada una de ellas.

La iniciativa surgió a través de la Dollywood Foundation, organización vinculada con Parton y con proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades de su Tennessee natal. La cantante también creó la Imagination Library, un programa de promoción de la lectura que comenzó en 1995 en Sevier County y que con los años se expandió a distintos países.