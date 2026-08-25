El mundo de la música rinde homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento a los 80 años

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La reciente pérdida de la legendaria cantante de música country Dolly Parton ha conmocionado al ámbito musical a nivel internacional. Parton falleció este martes a los 80 años, y desde la confirmación de su deceso por parte de su familia, numerosas figuras del espectáculo han expresado su pesar por la partida de una de las artistas más influyentes en la historia de la música.

La familia de la intérprete de Jolene no ha brindado detalles sobre la causa de su muerte, aunque se sabía que había estado recibiendo tratamientos médicos recientes por cálculos renales y problemas digestivos.

El mundo del espectáculo se despide de Dolly Parton

Mick Jagger

El icónico líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, usó sus redes sociales para rendir homenaje a la artista: "Qué maravillosa cantautora y cantante era Dolly. Unió a tanta gente; todos la echaremos mucho de menos".

Jane Fonda

La reconocida actriz Jane Fonda, quien mantuvo una amistad cercana con Parton desde que trabajaron juntas en la película Cómo eliminar a su jefe, también compartió su tristeza: "Estoy desolada. Me acabo de enterar de que Dolly ha partido. Sé que hay millones de personas de luto y quiero decir esto: más que nadie a quien haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros, porque su presencia fue tan poderosa, generosa y alegre que ha quedado entretejida para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones".

Además, Fonda resaltó la esencia única de Parton: "Nunca conocí a nadie como ella. Era, al mismo tiempo, una chica sureña traviesa y juguetona, y una pensadora profunda y sensible capaz de ver más allá de las apariencias". También recordó su deseo de que sus fanáticos celebraran su vida en lugar de llorar su partida.

Paul McCartney

El célebre Paul McCartney también se unió a las tribuciones, recordando su relación de admiración que comenzó en los años 70. "La magnífica estrella Dolly Parton ha fallecido y es una noticia muy triste. Era una mujer maravillosa, alegre y rebosante de vitalidad. Cuesta imaginar un mundo sin Dolly", expresó.

McCartney también recordó con cariño el cover que Parton hizo de Let It Be: "Me siento profundamente honrado de que lo hiciera. Siempre te querremos; que Dios te bendiga y descanses en paz. Fuiste la mejor".

Donatella Versace

La reconocida diseñadora Donatella Versace describió a Parton como "una de las almas más bondadosas y generosas". En un mensaje conmovedor, expresó: "El mundo ha perdido a una de las almas más bondadosas y generosas, a la mejor narradora de historias y a una verdadera leyenda de la música".

Sarah Jessica Parker

La actriz de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, escribió una carta abierta a Parton: "Nunca conocí a @dollyparton, pero madre mía, cuánto la quería. Una de las más grandes que ha dado este país. Una leyenda. De verdad".

Khloé Kardashian

La famosa estrella de reality Khloé Kardashian también lamentó la pérdida de su ídola, describiéndola como "un alma única en la vida". "Qué ser humano astronómico. Qué legado. Qué pérdida. Nunca habrá otra Dolly", concluyó.