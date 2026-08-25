Publicarán el manuscrito inédito de un cuento de García Lorca en el aniversario de su asesinato

FOTO: Federico García Lorca, uno de los autores más influyentes de la literatura española del siglo XX.

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) - Noventa años después del asesinato de Federico García Lorca, se publicará el manuscrito original de uno de sus cuentos, un documento que conserva las correcciones y tachaduras realizadas de puño y letra por el poeta español.

El relato en cuestión es La gallina. Cuento para niños tontos, un breve texto que Lorca escribió en el verano de 1928 y que se publicó por primera vez en 1934, en la revista quincenal 5. Hasta ahora, el manuscrito había estado bajo custodia de los archivos de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, entidad que se encargará de su publicación.

En declaraciones a la agencia EFE, Alejandro Sanz, presidente de la asociación, comentó que el texto se presentará oficialmente en una edición limitada y sin precio de venta. Esta publicación incluirá una reproducción facsimilar del original, junto a una transcripción mecanografiada y anotada que permitirá seguir las modificaciones que hizo García Lorca durante la escritura.

La historia narra las peripecias de una gallina considerada "idiota" que rechaza sus propios huevos y, durante la noche, se enfrenta a un gallo. Con un trasfondo de humor e ironía, se trata de una de las producciones menos conocidas del autor de Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba.

La edición tendrá un enfoque artístico: será facsimilar, ilustrada y numerada, presentada en una carpeta especial diseñada por Carmen García Iglesias, ilustradora e historiadora del arte. El proyecto cuenta con el patrocinio del cantaor Miguel Poveda, quien asumió todos los costos de producción para llevar a cabo la recuperación editorial del manuscrito.

La publicación de este documento coincide con el 90° aniversario del asesinato de García Lorca, ocurrido el 18 de agosto de 1936, cuando el escritor tenía 38 años. Detenido en Granada durante los primeros días de la Guerra Civil española, fue asesinado por fuerzas vinculadas al bando sublevado.

El manuscrito se convierte así en una nueva pieza para acercarse a la obra de uno de los autores más influyentes de la literatura española del siglo XX. Más allá del valor del cuento, las marcas dejadas sobre el papel permiten observar directamente el proceso creativo de Lorca y recuperar, nueve décadas después, una parte de su legado que permanecía inédita en su forma original.