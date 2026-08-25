Crimen frente a la cárcel: dos acusados quedaron en prisión preventiva

Un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva por 90 días tras ser imputados por el homicidio de Valentín Ezequiel Díaz, ocurrido el pasado 17 de agosto frente a la Unidad Penitenciaria N.º 5 de Rosario. Durante el ataque, otra persona también resultó gravemente herida y permanece internada en terapia intensiva.

La audiencia imputativa se realizó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Laura Riccardo atribuyó a H.M. los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor; portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización y tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

En tanto, F.A. fue imputada por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Luego de formalizar la audiencia, el juez de Primera Instancia Malaponte dispuso para ambos la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, período que podrá ser prorrogado a pedido de la Fiscalía.

Según la acusación, el crimen ocurrió el lunes 17 de agosto alrededor de las 17, cuando H.M. llegó junto a otro hombre que todavía no fue identificado desde un descampado ubicado sobre las vías férreas hacia el domicilio y pasillo de calle 27 de Febrero al 7900, frente a la Unidad Penitenciaria N.º 5.

La Fiscalía sostuvo que, mientras ambos se encontraban frente a la puerta de una vivienda, se acercó Valentín Díaz y se produjo un intercambio de palabras. A continuación, los atacantes habrían perseguido a la víctima hacia el interior del pasillo, donde efectuaron múltiples disparos.

Díaz recibió impactos de bala en el brazo izquierdo, el hemitórax izquierdo y la región epigástrica. Como consecuencia de las heridas, murió antes de poder ingresar al Policlínico San Martín. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar: uno habría regresado hacia el sector de las vías y el otro habría huido por el pasillo.

Durante el mismo episodio, otro hombre, identificado por las iniciales E.Z., también fue alcanzado por disparos de arma de fuego. Permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en estado crítico.

A H.M. también se le atribuye haber portado un arma de fuego de uso civil sin contar con la autorización legal correspondiente.

La hipótesis principal

La investigación fiscal vincula el homicidio con un conflicto ocurrido un día antes en un punto de venta de estupefacientes ubicado en un pasillo de calle 27 de Febrero al 7800.

Según la acusación, durante la mañana del domingo 16 de agosto, Valentín Díaz y otros hombres mantuvieron un altercado físico y verbal con personas encargadas de la custodia y atención del lugar. F.A., quien según la Fiscalía se encontraba a cargo del punto de venta y estaba presente durante el episodio, habría proferido amenazas de muerte contra los participantes del conflicto.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la imputación, la mujer se comunicó telefónicamente con una persona que se encuentra privada de su libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda para informarle sobre lo ocurrido.

La Fiscalía sostiene además que F.A. habría facilitado una comunicación directa entre el detenido y uno de los jóvenes que había participado de la pelea. Para ello, le habría entregado el teléfono que utilizaba, permitiendo que desde la cárcel se formularan amenazas de muerte de manera directa.

Para la acusación, esas acciones se produjeron en forma inmediata y estuvieron vinculadas con el ataque del día siguiente, cuando H.M. y otro hombre aún no identificado llegaron al sector y efectuaron los disparos que terminaron con la vida de Díaz y dejaron gravemente herido a E.Z..

La investigación continúa para determinar la participación de otras personas y esclarecer la mecánica completa del ataque, mientras H.M. y F.A. permanecerán detenidos por disposición judicial durante los próximos 90 días.