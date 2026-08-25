Bruno Fernandes fue elegido el mejor futbolista de Inglaterra en 2026

FOTO: Bruno Fernandes y Khadija Shaw ganan votación de jugadores como los mejores en Inglaterra

En una ceremonia celebrada el martes, Bruno Fernandes fue galardonado como el mejor jugador masculino del fútbol inglés por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) por la temporada pasada, mientras que la delantera Khadija "Bunny" Shaw se llevó el premio femenino.

Ambos jugadores repitieron sus triunfos de mayo, cuando también fueron seleccionados por los miembros de la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA). Los premios de la PFA son únicos, ya que son decididos por los propios jugadores.

"Es un gran honor recibir este reconocimiento de compañeros que son competidores directos. Es un momento significativo", expresó Fernandes.

El capitán del Manchester United estableció un nuevo récord de asistencias en la historia de la Premier League, al participar en 21 goles de sus compañeros, superando la marca anterior de Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

El internacional portugués, de 31 años, también anotó en nueve ocasiones, ayudando al Manchester United a recuperarse de un inicio complicado bajo el mando de Ruben Amorim y finalizando tercero en la Premier League, lo que les permitirá participar nuevamente en la Liga de Campeones.

Por su parte, Khadija Shaw, de 29 años, lideró al Manchester City a su primer título de la Women’s Super League en una década, anotando 19 goles en 21 partidos, cifra que la convirtió en la máxima goleadora de la liga por tercera temporada consecutiva.

La capitana de Jamaica ya había recibido el premio de la PFA en 2024, lo que subraya su consistencia y excelencia en el deporte.

En otros premios, Nico O'Reilly, del Manchester City, y Olivia Smith, del Arsenal, fueron reconocidos como los mejores jugadores jóvenes. Smith, quien se unió al Arsenal procedente del Liverpool por un traspaso récord, se destacó por ganar el premio por segunda vez consecutiva.