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Un joven murió de un disparo y su amigo aseguró que estaban jugando a la ruleta rusa

El trágico suceso ocurrió en Ezeiza este martes por la mañana. La víctima tenía 27 años.

25/08/2026 | 20:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El lugar donde sucedió el trágico suceso. (Gentileza)

FOTO: El lugar donde sucedió el trágico suceso. (Gentileza)

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Un joven de 27 años murió tras recibir un disparo en el pecho en Ezeiza. El trágico hecho se conoció cuando efectivos llegaron al cruce de Teodoro Fels e Independencia tras un llamado a emergencias que alertaba sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública. 

Al arribar al lugar, se encontraron con el cuerpo de Agustín Daniel Dietz y las manchas de sangre tanto en la vereda como en la entrada a una casa cercana. 

Según indica el parte policial, los peritos de la Policía Científica identificaron que la víctima presentaba un impacto de arma de fuego en el pecho. 

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Poco después, un joven de 23 años se presentó en la Comisaría Primera de Ezeiza y confesó ser amigo del fallecido. Según lo declarado, ambos habían estado en una parrilla y luego fueron a una casa del barrio, donde empezaron a manipular una pistola con la intención de jugar a la ruleta rusa.

El joven aseguró que el arma se disparó de manera accidental durante el juego. Tras su testimonio, la policía realizó un allanamiento donde secuestraron una pistola Walther 9 milímetros con cuatro municiones en el cargador.

En un primer momento, la causa había sido caratulada como “averiguación de causales de muerte”, pero luego fue recaratulada como “homicidio”.

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