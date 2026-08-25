Un joven murió de un disparo y su amigo aseguró que estaban jugando a la ruleta rusa
El trágico suceso ocurrió en Ezeiza este martes por la mañana. La víctima tenía 27 años.
25/08/2026 | 20:32Redacción Cadena 3
FOTO: El lugar donde sucedió el trágico suceso. (Gentileza)
Un joven de 27 años murió tras recibir un disparo en el pecho en Ezeiza. El trágico hecho se conoció cuando efectivos llegaron al cruce de Teodoro Fels e Independencia tras un llamado a emergencias que alertaba sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública.
Al arribar al lugar, se encontraron con el cuerpo de Agustín Daniel Dietz y las manchas de sangre tanto en la vereda como en la entrada a una casa cercana.
Según indica el parte policial, los peritos de la Policía Científica identificaron que la víctima presentaba un impacto de arma de fuego en el pecho.
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Poco después, un joven de 23 años se presentó en la Comisaría Primera de Ezeiza y confesó ser amigo del fallecido. Según lo declarado, ambos habían estado en una parrilla y luego fueron a una casa del barrio, donde empezaron a manipular una pistola con la intención de jugar a la ruleta rusa.
El joven aseguró que el arma se disparó de manera accidental durante el juego. Tras su testimonio, la policía realizó un allanamiento donde secuestraron una pistola Walther 9 milímetros con cuatro municiones en el cargador.
En un primer momento, la causa había sido caratulada como “averiguación de causales de muerte”, pero luego fue recaratulada como “homicidio”.