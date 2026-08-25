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Detenido un hombre con una guillotina en su camioneta cerca del Capitolio en Washington

La Policía del Capitolio arrestó a un hombre de California que transportaba una guillotina en su camioneta, estacionada de forma ilegal cerca del complejo. Las autoridades investigan sus motivos.

25/08/2026 | 21:33Redacción Cadena 3

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Arrestan a un hombre que llevaba una guillotina en su camioneta cerca del Capitolio en Washington

FOTO: Arrestan a un hombre que llevaba una guillotina en su camioneta cerca del Capitolio en Washington

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WASHINGTON — La Policía del Capitolio realizó la detención el martes de un hombre de California que portaba una guillotina en la parte trasera de su camioneta, la cual se hallaba estacionada en las cercanías del complejo del Capitolio.

Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julian, California, fue arrestado poco después de las 3 de la tarde, cuando los agentes se percataron de que el vehículo donde se encontraba la guillotina estaba mal estacionado en los terrenos del Capitolio, según informó la policía.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar los motivos que llevaron al sospechoso a realizar el viaje desde California y las razones por las cuales transportaba una guillotina.

Una guillotina es un dispositivo utilizado para ejecutar la pena capital mediante la decapitación. Consiste en una hoja pesada montada en un armazón de madera y fue creada en Francia a finales del siglo XVIII, convirtiéndose en un símbolo del Reinado del Terror durante la Revolución Francesa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Washington?
Un hombre fue arrestado por llevar una guillotina en su camioneta cerca del Capitolio.

¿Quién es el detenido?
El detenido es Philan-Tam-Duy Le, un hombre de 35 años de Julian, California.

¿Cuándo tuvo lugar el arresto?
El arresto se realizó el martes, alrededor de las 3 de la tarde.

¿Dónde estaba estacionada la camioneta?
La camioneta estaba estacionada de manera ilegal en los terrenos del Capitolio.

¿Por qué es relevante el uso de la guillotina?
La guillotina es un símbolo histórico de la pena capital, utilizada durante la Revolución Francesa.

[Fuente: AP]

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