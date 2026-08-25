El desafío de China ante el nuevo apretón económico de Trump sobre Irán

WASHINGTON — La reciente estrategia económica del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para atacar las conexiones financieras de Irán a nivel mundial enfrenta un obstáculo significativo: China. Este país se posiciona como el mayor socio comercial de Irán y su principal comprador de petróleo, lo que complica los esfuerzos de Donald Trump por aislar a la República Islámica.

En el marco de estas tensiones, el presidente estadounidense se alista para recibir al presidente chino Xi Jinping el próximo mes, en un intento de mantener una precaria tregua comercial. Sin embargo, los detalles sobre cómo se manejará la relación con China en esta nueva campaña contra Irán son escasos, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de la estrategia, especialmente cuando se busca equilibrar la presión sobre Teherán sin provocar tensiones adicionales con Pekín que puedan afectar la economía estadounidense.

"El anuncio de ayer fue muy cuidadoso, en mi opinión, para evitar detalles (contra China), lo que podría haber provocado una alteración de la cumbre", señaló Edgard Kagan, asesor en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Kagan, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Malasia, destacó la importancia de la visita de Estado de Xi a Washington tanto para él como para Trump.

La pregunta clave que se plantea es si existe un margen suficiente para presionar a los chinos a que reduzcan su colaboración con Irán, sin que ello los lleve a rechazar completamente las demandas estadounidenses. Kagan enfatiza que la estrategia de EE.UU. debe ser cuidadosa para no provocar una reacción adversa por parte de China.

En respuesta a la presión estadounidense, Beijing ha afirmado que su cooperación con Irán siempre se ha mantenido "dentro del marco del derecho internacional". A pesar de que más del 80% del petróleo iraní llega a China, este se transporta generalmente a través de canales indirectos, lo que permite a China eludir algunas sanciones.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reafirmó que la cooperación entre su país y Irán "no debe ser interrumpida ni socavada". Kagan consideró que la respuesta de China es una forma de contención, sugiriendo que Pekín intentará cumplir con los requerimientos sin entrar en un conflicto abierto con Estados Unidos.

La directora del programa sobre China en el Stimson Center, Sun Yun, afirmó que si el objetivo de EE.UU. es desestabilizar la economía iraní y provocar el colapso del gobierno, China no se sumará a la campaña. Sin embargo, si la meta es aplicar suficiente presión para que Irán realice concesiones, podría haber espacio para cierta cooperación por parte de China.

Con la cumbre entre Trump y Xi a la vuelta de la esquina, ambos países parecen estar evitando una escalada significativa. "China necesita darle algo a Estados Unidos, y Estados Unidos debe aceptar que no será todo lo que pide", agregó Sun.

Por otro lado, el gobierno de Trump ha sido cauteloso al no imponer sanciones a grandes empresas o bancos chinos que están conectados con el sistema financiero de EE.UU. y, por lo tanto, son vulnerables a las sanciones. El Departamento del Tesoro anunció que sancionará a casi 60 entidades vinculadas a Irán, acusadas de participar en programas nucleares y de misiles, así como en actividades cibernéticas y embarques de petróleo.

Se han impuesto sanciones a un buque petrolero de propiedad china y a una empresa de Hong Kong por su papel en la flota que transporta petróleo iraní. Sin embargo, con la visita de Xi acercándose, es poco probable que Trump adopte una postura agresiva contra China en este momento.

Ali Wyne, del International Crisis Group, señaló que es poco probable que Trump adopte una postura confrontativa justo antes de la visita de Estado de Xi. Además, la comunidad empresarial estadounidense ve la visita como una buena señal, a pesar de que alcanzar un acuerdo sustancial puede ser complicado.

Finalmente, Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, comentó que Beijing confía en que Washington evitará atacar entidades chinas importantes antes de la cumbre, buscando mantener la dinámica actual entre ambos líderes.