FOTO: Tragedia en Vaca Muerta: fallecen dos operarios en un accidente en el yacimiento Rincón del Mangrullo

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre fueron los dos operarios que perdieron la vida tras un trágico incidente en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en Vaca Muerta.

Según reportó LM Neuquén, Meliqueo fue la primera víctima fatal del suceso. Al parecer, un caño de 12 pulgadas sufrió una falla al entrar en una trampa receptora, lo que provocó que una pieza metálica se desprendiera y alcanzara al trabajador.

Por su parte, Cristian Latorre resultó gravemente herido en el mismo incidente y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, lo que elevó a dos el número de víctimas fatales.

El accidente tuvo lugar en el área de Rincón del Mangrullo, uno de los yacimientos de Vaca Muerta, y fue controlado por equipos de emergencia que intervinieron rápidamente.

Inicialmente, la Agencia Noticias Argentinas había reportado la muerte de un operario y la gravedad del estado del otro, pero finalmente ambos perdieron la vida.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, se aclaró que las víctimas "no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio" y añadieron que ambos "habrían intentado realizar una operación que no les correspondía".

No obstante, el gremio puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir ante la emergencia, expresando su acompañamiento a las familias de los trabajadores afectados.

Rincón del Mangrullo es operado en sociedad con una participación del 50% junto a Pampa Energía y se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la compañía en Vaca Muerta.

Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente, la muerte de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre ha conmocionado a todo el sector petrolero.

AgenciaNA