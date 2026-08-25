FOTO: El Gobierno avanza en la compra de repuestos para frenos de trenes del AMBA

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- En el contexto de la Emergencia Ferroviaria establecida por el gobierno nacional, se está llevando a cabo la compra de repuestos originales para la renovación del sistema de frenos de más de 700 coches eléctricos que operan en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento, tanto en la Ciudad como en la provincia.

El propósito de esta adquisición es fortalecer el sistema ferroviario, aumentar los niveles de seguridad operacional y extender la vida útil de los trenes, lo que permitirá reducir costos y asegurar un servicio más confiable.

La llegada de estos insumos facilitará el mantenimiento integral de uno de los sistemas de seguridad más críticos de los trenes, dado que estas formaciones han cumplido diez años de servicio.

El sistema de frenos se encarga de la generación, distribución y aplicación del mismo, y está compuesto principalmente por compresores, válvulas, grifos, paneles de control, calipers, discos y pastillas de freno, entre otros componentes. Esta inversión permitirá llevar a cabo las revisiones programadas y atender el atraso en el mantenimiento que presentaban las formaciones.

Desde su implementación en junio de 2024, la Emergencia Ferroviaria, promovida por la Secretaría de Transporte, ha permitido avanzar en diversas obras y procesos de modernización. Esto incluye la renovación integral de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el acceso a Retiro, la actualización de los tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca, y la modernización del señalamiento de la línea Sarmiento, entre otras iniciativas.

En lo que respecta al material rodante, la compra de repuestos para frenos se suma a la adquisición de 43 formaciones -150 coches- que se están llevando a cabo para modernizar parte de la flota actual, que cuenta con más de 50 años de antigüedad. También se incluye la compra de tres locomotoras para la línea San Martín y el avance en la llegada de repuestos ferroviarios para realizar los mantenimientos pesados de las formaciones de los trenes del AMBA.