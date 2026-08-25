Electrodomésticos en Rosario: "Comprar un TV no causa endeudamiento familiar"

El titular de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario, Claudio Sexer, salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien la semana pasada vinculó la morosidad y el endeudamiento de las familias argentinas con el consumo de bienes considerados "de lujo", entre los que mencionó especialmente a los televisores y electrodomésticos de gran porte.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, calificó esos dichos como “desafortunados” y aseguró que “la gente no se endeuda por comprar un televisor”, ya que —dijo— los valores no son tan altos como para generar un desequilibrio financiero en los hogares.

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El referente del sector electrodoméstico también se refirió al impacto del Mundial de fútbol en las ventas. Si bien reconoció que estadísticamente la demanda de televisores suele crecer entre un 15 y un 20 por ciento en esos años, aclaró que “no hubo una explosión” ni un salto tecnológico significativo que justifique una renovación masiva de equipos.

“No estamos ante el cambio de un televisor de tubo a un LED, entendés? Los equipos no se cambian todos los años”, explicó, y agregó que, si hubo endeudamiento en ese período, se debió más a viajes o gastos asociados a la estadía que a la compra de un electrodoméstico.

Consultado sobre cómo transitaron la temporada de invierno, Sexer fue contundente: “Fue bastante mala”. A pesar de un invierno crudo y extenso, la demanda de calefactores, estufas y caloventores no acompañó. “El cliente hoy analiza su compra, no sale corriendo porque le queman los pesos”, señaló.

En cuanto a los precios, destacó que se mantuvieron estables desde diciembre de 2023, cuando se produjo un “cambio de paradigma” con la llegada del actual gobierno. Según el empresario, la eliminación del cepo cambiario amplió las opciones del consumidor, que hoy puede elegir entre ahorrar en dólares o comprar productos sin la presión de una inflación descontrolada.

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“Hoy el negocio no es el stock, porque no hay inflación”, afirmó Sexer, y explicó que los comercios deben anticiparse a la demanda real y no acumular mercadería como ocurría en otros contextos económicos.

De cara a los próximos meses, el dirigente adelantó que el sector se prepara con mayor variedad y menor volumen de inventario, adaptándose a un consumidor más informado y con más herramientas de elección.

“Hoy tenés un mix: mayor oferta de productos, estabilidad de precios, y la posibilidad de ahorrar en la moneda que quieras. Eso cambia todo”, concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.