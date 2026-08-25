FOTO: Milei reunió a los legisladores de LLA en la Casa Rosada con el Presupuesto 2027 como eje.

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión de casi dos horas con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada, en un encuentro que tuvo como uno de sus principales ejes el Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La reunión se realizó en el Salón Héroe de Malvinas, en la previa de una nueva sesión clave en la Cámara de Diputados. Los legisladores comenzaron a llegar a Balcarce 50 alrededor de las 16.30.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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El Presupuesto 2027, en el centro de la agenda

Aunque inicialmente no se había difundido un temario oficial para la reunión, el proyecto de Presupuesto 2027 ocupó un lugar central en las conversaciones.

La iniciativa deberá ingresar a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre, por lo que el Presidente aprovechó el encuentro para transmitir a los legisladores algunos lineamientos generales del proyecto y ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La reunión se produjo además en un momento clave para el Gobierno, que busca consolidar acuerdos con bloques aliados para avanzar con distintas iniciativas en el Congreso.

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Una sesión con varios proyectos del Gobierno

El encuentro en la Casa Rosada se realizó horas antes de una sesión en Diputados en la que el oficialismo buscará avanzar con una serie de proyectos impulsados por el Gobierno.

Entre las iniciativas previstas se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, además de modificaciones vinculadas con la Ley de Inocencia Fiscal.

El temario también incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.

En las últimas horas, además, se incorporó la denominada Ley Joaquín, relacionada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos.

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Desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios a partir del respaldo de bloques aliados. La intención es mostrar mayor fortaleza parlamentaria luego de algunas dificultades recientes para reunir apoyos en el Senado.

El Gobierno busca fortalecer sus acuerdos en el Congreso

La estrategia oficial apunta a despejar las dudas que surgieron después de la votación en el Senado de la Ley de Propiedad Privada, cuando el oficialismo no consiguió los respaldos suficientes y debió retirar del proyecto los capítulos referidos a Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

En ese contexto, La Libertad Avanza busca afianzar el diálogo con los sectores considerados aliados y garantizar el acompañamiento necesario para su agenda legislativa.

Además, el oficialismo prevé una nueva sesión en el Senado este jueves, donde se tratarían pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

El encuentro encabezado por Milei en la Casa Rosada funcionó así como una instancia para alinear a los legisladores oficialistas antes de una semana de fuerte actividad parlamentaria, con el Presupuesto 2027 como próximo gran desafío para el Gobierno.