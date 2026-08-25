Diego Giuliano presentó en Rosario "La Santa Fe que viene" con Sergio Massa invitado

El diputado nacional Diego Giuliano presenta este martes en Rosario su libro La Santa Fe que viene, una obra en la que propone una mirada sobre el futuro de la provincia a partir de la nueva Constitución santafesina sancionada en 2025. La actividad reúne a militantes, dirigentes, sindicatos y gremios, y tiene como uno de sus principales invitados a Sergio Massa, referente del Frente Renovador que Giuliano preside.

La presentación genera una importante convocatoria en el macrocentro rosarino, donde desde horas antes se registra la llegada de distintos sectores vinculados al peronismo y a espacios que actualmente se posicionan como oposición al gobierno nacional.

La presencia de Massa le imprime además un fuerte componente político al lanzamiento, en un momento en que distintos sectores del peronismo buscan discutir su futuro y construir una alternativa en Santa Fe.

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El libro parte de una premisa que Giuliano desarrolló este lunes en una entrevista con Cadena 3 Rosario: la Constitución provincial no debe ser entendida únicamente como un texto institucional, sino también como un programa para quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

“Hay que distinguir lo que se escribe con lo que se hace”, sostuvo el legislador, quien remarcó que la nueva Carta Magna “no es solamente una obra literaria”. Desde su perspectiva, los cambios incorporados en materia de derechos, garantías y autonomías municipales establecen obligaciones y marcan un rumbo que debería traducirse en políticas concretas.

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Sin embargo, su mirada sobre la reforma constitucional también incluye cuestionamientos. Giuliano consideró que el nuevo esquema quedó “ajustado, concentrado en materia del poder” y criticó particularmente que no se haya creado un Consejo de la Magistratura independiente. También expresó reparos frente a la posibilidad de reelección del gobernador. “Yo estoy a favor de una reelección y nada más, y después que la persona se vaya a su casa”, afirmó.

Otro de los puntos que forman parte de su análisis es la reforma electoral. Giuliano cuestionó el mecanismo que permite que un mismo candidato a gobernador pueda presentarse acompañado por diferentes candidaturas a vicegobernador y lo comparó con aspectos de la antigua ley de lemas. Según explicó, ese sistema podría generar una situación en la que “el menos votado puede ser el ganador de la primaria”.

El dirigente aclaró que el peronismo acompañó en términos generales la reforma electoral, aunque marcó diferencias específicamente con ese artículo. El planteo forma parte de una discusión más amplia que atraviesa su libro y su mirada sobre las reglas institucionales que deberían regir el futuro político de Santa Fe.

Pero La Santa Fe que viene también funciona como una plataforma para discutir un proyecto productivo para la provincia. Giuliano sostuvo que Santa Fe necesita “otro modo de hacer las cosas” y planteó la necesidad de aumentar la producción, agregar valor a los recursos que genera la provincia y recuperar infraestructura estratégica.

En ese punto, el diputado nacional puso especial énfasis en el sistema ferroviario. Desde su experiencia como exministro de Transporte de la Nación, recordó que durante su gestión se pusieron en marcha diez trenes metropolitanos y defendió la recuperación de los servicios ferroviarios como una herramienta para impulsar las economías regionales.

“El tren siempre te la devuelve. Te la devuelve en economías regionales que crecen”, sostuvo Giuliano, al plantear que la conectividad ferroviaria debe formar parte de una estrategia de desarrollo para Santa Fe.

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El dirigente también vinculó su propuesta provincial con su diagnóstico sobre la situación nacional. Reconoció su pertenencia al peronismo y su rol al frente del Frente Renovador, espacio que conduce Massa, y sostuvo que actualmente existen modelos de país diferentes. En ese marco, cuestionó la situación económica y afirmó: “Hoy estamos peor en muchos sentidos”, al mencionar la retracción del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas.

Consultado por una eventual candidatura en Santa Fe, Giuliano evitó confirmar una postulación, aunque dejó en claro que trabaja en la construcción de un proyecto político para la provincia. “Santa Fe requiere una alternativa. Tiene que tener otro modo de hacer las cosas”, afirmó.

La presentación de este martes, con Massa como uno de los invitados centrales, se produce precisamente en ese escenario. Más allá del lanzamiento editorial, el encuentro reúne a sectores del peronismo, el sindicalismo y otros espacios opositores al Gobierno nacional, en una señal de movimiento político alrededor de una propuesta que Giuliano busca proyectar hacia el futuro ¿cercano?

Informe de Agostina Meneghetti.