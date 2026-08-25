Un campeón del mundo rescindió su contrato con River

El Club Atlético River Plate y el defensor Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.

Así lo informó la institución de Núñez a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. “El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, señaló el texto difundido por el club.

Pezzella, surgido de las divisiones inferiores del Millonario, tuvo dos etapas en el club. En la primera conquistó títulos importantes, entre ellos la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores 2015, además de conquistas a nivel local. Regresó a River en agosto de 2024 procedente del Real Betis y firmó hasta diciembre de 2027.

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El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



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El central de 35 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, formaba parte del grupo de jugadores que habían quedado apartados del plantel profesional.

Con la rescisión, el defensor queda en condición de libre y podrá definir su futuro.