Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

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El sorteo número 13015 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4967, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Mordida)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4967

2° 3185

3° 2116

4° 4079

5° 4818

6° 5566

7° 4661

8° 4515

9° 9998

10° 5547

11° 1960

12° 1768

13° 1453

14° 5494

15° 8778

16° 4987

17° 1630

18° 6943

19° 2872

20° 2608