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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

El sorteo número 13015 de la Quiniela Turista se realizó el martes 25 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4967, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Mordida)".

25/08/2026 | 22:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13015 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4967, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Mordida)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4967
2° 3185
3° 2116
4° 4079
5° 4818
6° 5566
7° 4661
8° 4515
9° 9998
10° 5547
11° 1960
12° 1768
13° 1453
14° 5494
15° 8778
16° 4987
17° 1630
18° 6943
19° 2872
20° 2608

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13015 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 25 de agosto a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4967.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Mordida)".

¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 3185, 2116, 4079, 4818, 5566, 4661, 4515, 9998, 5547, 1960, 1768, 1453, 5494, 8778, 4987, 1630, 6943, 2872, 2608.

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