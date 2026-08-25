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Política y Economía

Luis Caputo dará este miércoles una conferencia con anuncios económicos

En medio de hermetismo, no se anticipó el contenido de lo que comunicará. 

25/08/2026 | 23:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. (archivo/NA)

FOTO: Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. (archivo/NA)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas.

La novedad se dio a conocer luego de la reunión de la Mesa Política desarrollada este martes en la Casa Rosada y encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De todos modos, se evitó anticipar qué clase de anuncios serán los que comunicará Caputo y tampoco se confirmó el horario exacto de la rueda de prensa.

Será antes de que durante este mismo miércoles en el Congreso se traten varias iniciativas importantes para el oficialismo, dos de ellas de tipo económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

Lectura rápida

¿Qué anunciará el ministro de Economía? Medidas económicas.

¿Quién dará la conferencia de prensa? El ministro de Economía, Luis Caputo.

¿Cuándo se llevará a cabo la conferencia? Este miércoles por la mañana.

¿Dónde se realizará la conferencia? En el Palacio de Hacienda.

¿Por qué se realiza la conferencia? Para comunicar medidas económicas tras la reunión de la Mesa Política.

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