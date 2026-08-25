Deportivo Madryn se impone ante Godoy Cruz y se afianza en la lucha por el ascenso

Deportivo Madryn logró una victoria clave al vencer a Godoy Cruz por 2-0, extendiendo así su racha de partidos sin perder a siete, en el encuentro correspondiente a la vigesimoprimera fecha de la Primera Nacional 2026.

En el estadio Abel Sastre, los goles que sellaron el triunfo del equipo local fueron anotados por el delantero Luis Silba a los 36 minutos del primer tiempo y por el defensor Facundo Giacopuzzi a los 32 del complemento. Esta victoria permite a Deportivo Madryn escalar hasta el cuarto lugar de la zona A, acumulando un total de 43 puntos, a nueve del líder Ferro.

Por su parte, el equipo mendocino, conocido como "Tomba", atraviesa un mal momento, ya que ha sufrido dos derrotas en sus últimos tres partidos, posicionándose en el sexto lugar con 40 unidades.

Este desempeño de Deportivo Madryn recuerda la campaña del año pasado, cuando llegó a la final por el segundo ascenso a Primera División. Actualmente, el equipo se encuentra en una buena racha, lo que lo convierte en un fuerte candidato para ascender, ya que se ubica en zona de clasificación para el torneo reducido.

Con esta victoria, el equipo ha logrado cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros, y solo ha sufrido una derrota en sus últimos 13 partidos, destacándose como uno de los cuatro mejores de su zona a falta de 10 partidos para finalizar la fase regular de la segunda categoría del fútbol argentino.

El primer gol del partido fue obra de Luis Silba, quien empujó un centro desde la derecha al segundo palo. Silba también estuvo cerca de aumentar la ventaja en el segundo tiempo, cuando a los 10 minutos tuvo un cabezazo que se fue desviado.

La mejor oportunidad para Godoy Cruz llegó en el segundo tiempo, cuando un cabezazo de Axel Rodríguez fue detenido por el arquero Yair Bonnin. Finalmente, el segundo gol llegó a los 32 minutos del complemento, cuando Giacopuzzi conectó un córner con una volea que selló el 2-0 definitivo.

El encuentro concluyó con un último intento del equipo visitante, donde un remate de Esteban Burgos fue desviado por Bonnin, evitando así que el resultado se acortara.