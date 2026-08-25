Ejército estadounidense realiza ataque en el Caribe y mata a cuatro personas vinculadas al narcotráfico

FOTO: Ejército de EEUU mata a 4 personas en ataque a bote presuntamente ligado a narcotráfico en el Caribe

WASHINGTON — El martes, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una embarcación que se presume estaba involucrada en el contrabando de drogas en el mar Caribe, resultando en la muerte de cuatro personas. Este incidente se produce en el marco de la campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra el tráfico de drogas en Latinoamérica, que ha estado en curso durante varios meses.

Este ataque marca el 68vo en la ofensiva de las fuerzas estadounidenses, elevando el total de muertes a al menos 227 desde que se inició la acción contra lo que Washington denomina "narcoterroristas" hace casi un año. Según el Comando Sur de Estados Unidos, el ataque fue dirigido a presuntos traficantes de drogas que operan a lo largo de rutas de contrabando conocidas, aunque no se presentaron pruebas de que la embarcación atacada transportara drogas.

Un video difundido en la red social X mostraba una embarcación en movimiento seguida de un destello, pero no se brindaron más detalles sobre el contexto del ataque. Este evento se produjo solo dos días después de que las fuerzas armadas estadounidenses eliminaran a dos individuos en una embarcación sospechosa de traficar drogas en el Pacífico, marcando el fin de una pausa de más de dos meses en la campaña contra el narcotráfico.

El gobierno de Trump busca establecer acuerdos con varios países de Latinoamérica para extender su ofensiva en tierra. Durante una reciente visita a Panamá, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos realice operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en sus territorios. Sin embargo, Guatemala ha negado que se haya alcanzado un acuerdo de este tipo, mientras que Ecuador inició misiones similares con Estados Unidos en marzo.

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" contra los cárteles en América Latina, justificando los ataques como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y combatir las sobredosis que han causado la muerte a numerosos estadounidenses. Sin embargo, su administración ha proporcionado escasa evidencia que respalde sus afirmaciones sobre la efectividad de estos ataques en la eliminación de contrabandistas.